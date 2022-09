Jupiter sera son plus brillant en 59 ans lundi. Voici comment le voir par vous-même

Vous avez peut-être remarqué une « étoile » brillante dans le ciel oriental après le coucher du soleil, mais ce n’est pas une étoile : c’est la puissante planète Jupiter, et elle est presque à son maximum de luminosité.

Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, atteint l’opposition, un événement qui se produit lorsqu’un objet céleste se lève à l’est alors que le soleil se couche à l’ouest, plaçant à la fois le soleil et l’objet sur les côtés opposés de la Terre.

Mais ce qui rend également cela spécial, c’est que la planète sera la plus proche de la Terre depuis 59 ans, ce qui signifie qu’elle sera également plus lumineuse que d’habitude.

La raison pour laquelle les planètes varient dans leur distance par rapport à la Terre est que leurs orbites ne sont pas parfaitement circulaires, mais plutôt légèrement elliptiques.

Cette image de Jupiter et de ses lunes Io (en bas à gauche) et Ganymède (en haut à droite) a été acquise par l’astronome amateur Damian Peach le 12 septembre 2010, alors que Jupiter était proche de l’opposition. Le sud est en haut et la ‘Grande tache rouge’ est visible sur l’image. (NASA/Damian Peach)

Bien que l’opposition de Jupiter se produise environ tous les 13 mois, il n’est pas courant qu’elle coïncide avec son approche la plus proche, ce qui en fait un régal particulièrement spécial.

Comment le voir

À son point le plus éloigné, Jupiter peut se trouver à 966 millions de kilomètres, mais lundi, il sera à environ 591 millions de kilomètres de la Terre. La dernière fois que c’était aussi proche, c’était en octobre 1963. Et ce ne sera plus aussi proche avant 2129.

Vous pouvez trouver la planète à l’est après le coucher du soleil. Il est difficile de le manquer, même depuis une ville polluée par la lumière, car c’est l’objet le plus brillant du ciel.

Au fur et à mesure que la nuit avance, il monte plus haut dans le ciel, apparaissant finalement dans le sud-est vers 23 h HE. En Lundi.

Vous n’avez pas besoin d’un télescope ou de jumelles pour le voir, mais si vous avez une paire de jumelles ou un télescope, vous pouvez vous amuser au cours des prochains jours.

L’une des particularités de Jupiter est ses quatre lunes les plus brillantes : Callisto, Io, Ganymède et Europe. Ils orbitent autour de Jupiter dans une échelle de temps visible depuis la Terre nuit après nuit, et même heure après heure – si vous êtes patient.

Cette carte du ciel montre les positions de quatre des lunes de Jupiter la nuit suivante de l’opposition, le 27 septembre vers 22h30 HE. (Stellarium)

Cette carte du ciel montre les positions de quatre des 80 lunes de Jupiter à 22h30 HE le 26 septembre. (Stellarium)

Si vous avez un télescope, vous pouvez voir les lunes – et les incroyables bandes nuageuses de la planète gazeuse, qui offrent un spectacle époustouflant. De plus, selon le magazine Sky & Telescope, la Grande Tache Rouge commencera son transit – ou sa traversée – à 20h44 HE lundi. Vous pouvez trouver les heures locales en utilisant la publication application en ligne ou trouvez son application et d’autres similaires pour votre téléphone portable ou votre tablette.

Saturne sera également visible dans le ciel. Il se trouve actuellement au sud vers 22 h HE, mais il est plus difficile à repérer car il n’est pas aussi brillant que Jupiter.

Vous pouvez trouver plusieurs applications gratuites disponibles en téléchargement sur les téléphones Android et les iPhones, telles que Stellarium, Star Walk et Sky View, qui vous aideront à identifier ce que vous voyez dans le ciel nocturne, y compris les planètes et où les trouver.