CAP CANAVERAL, Floride: Jupiter et Saturne fusionneront dans le ciel nocturne lundi, semblant plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’ont fait depuis l’époque de Galilée au 17e siècle.

Les astronomes disent que les soi-disant conjonctions entre les deux plus grandes planètes de notre système solaire ne sont pas particulièrement rares. Jupiter croise sa voisine Saturne dans leurs tours respectifs autour du soleil tous les 20 ans.

Mais celle à venir est particulièrement proche: Jupiter et Saturne seront distants d’un dixième de degré de notre point de vue, soit environ un cinquième de la largeur d’une pleine lune. Ils devraient être facilement visibles dans le monde un peu après le coucher du soleil, si le temps le permet.

Lancez le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord, la nuit la plus longue de l’année et le solstice d’été dans l’hémisphère sud et ce spectacle juste à temps pour Noël promet d’être l’une des plus grandes conjonctions.

Ce qui est le plus rare est une conjonction étroite qui se produit dans notre ciel nocturne », a déclaré David Weintraub, professeur d’astronomie à l’Université Vanderbilt. «Je pense qu’il est juste de dire qu’un tel événement peut généralement se produire une seule fois dans la vie d’une personne, et je pense qu’une fois dans ma vie est un très bon test pour savoir si quelque chose mérite d’être qualifié de rare ou de spécial.

Ce sera l’appariement Jupiter-Saturne le plus proche depuis juillet 1623, lorsque les deux planètes sont apparues un peu plus près. Cette conjonction était cependant presque impossible à voir en raison de sa proximité avec le soleil.

La conjonction de mars 1226 des deux planètes lorsque Gengis Khan conquit l’Asie était considérablement plus proche et bien visible. La conjonction de lundi sera l’appariement le plus proche visible depuis l’époque.

Saturne et Jupiter se rapprochent dans le ciel sud-sud-ouest depuis des semaines. Jupiter plus grand et plus proche de la Terre est beaucoup plus lumineux.

J’adore les voir se rapprocher de plus en plus l’un de l’autre et le fait que je puisse le voir à mes yeux nus depuis mon porche arrière! L’astronome de Virginia Tech, Nahum Arav, a déclaré dans un courriel.

Pour le voir, soyez prêt peu après le coucher du soleil lundi, en regardant vers le sud-ouest assez bas à l’horizon. Saturne sera la goutte la plus petite et la plus faible de Jupiters en haut à droite. Des jumelles seront nécessaires pour séparer les deux planètes.

Malgré les apparences, Jupiter et Saturne seront en réalité distants de plus de 730 millions de kilomètres. La Terre, quant à elle, sera à 550 millions de miles (890 millions de kilomètres) de Jupiter.

Un télescope capturera non seulement Jupiter et Saturne dans le même champ de vision, mais même certaines de leurs lunes les plus brillantes.

Leur prochain jumelage très serré: le 15 mars 2080.

