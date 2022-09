Jupiter était le plus proche de la Terre depuis 59 ans et les astronomes ont pris des photos incroyables de la géante gazeuse

Les astronomes du monde entier se sont régalés lundi. La rare opposition de Jupiter a permis à beaucoup d’entrevoir la plus grande planète du système solaire et quatre de ses lunes. Pour la première fois depuis 1963, c’était le Jupiter le plus proche de la Terre. Les gens sont restés éveillés toute la nuit pour capturer ses images. Et celle de ses quatre plus grosses lunes – Io, Europe, Ganymède et Callisto, appelées les satellites galiléens.

Selon COSMOS, l’opposition se produit lorsqu’un corps du système solaire, dans ce cas, Jupiter, se trouve du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil.

Les internautes se sont rendus sur Twitter pour partager leurs captures de l’événement rare. Certains ont sorti leurs caméras professionnelles, d’autres l’ont capturé avec leurs téléphones portables. Et d’autres ont encore pris une photo à travers leurs télescopes. Un utilisateur de Twitter a partagé son cliché avec la légende : “Qui d’autre a capturé Jupiter ce soir ?” Vérifiez le ici:

Qui d’autre a capturé Jupiter ce soir ? pic.twitter.com/xvxqzxtCD8 — ItsJohari (@collinsjohari) 26 septembre 2022

Un autre utilisateur, Scott Miller, a partagé un ensemble de quatre clichés. Il se demanda pourquoi son appareil photo ajoutait des cercles autour de la planète gazeuse lorsqu’il zoomait. Même s’il pensait que cela avait toujours l’air incroyable. Les internautes ont partagé sa confusion, répondant avec leurs clichés qui se ressemblaient.

J’ai réussi à obtenir ceux-ci. Je ne sais pas pourquoi l’appareil photo a ajouté les cercles lorsque j’ai zoomé, je pense toujours que c’est incroyable. pic.twitter.com/iHIeF15IjB — Scott Miller ️‍ (@Scott__Miller_) 26 septembre 2022

Jupiter si brillant, il regarde à travers les nuages ! Vous pouvez même voir trois des lunes galiléennes ! pic.twitter.com/2x9aK7tqBh – Aloke Kumar (@aalokelab) 26 septembre 2022

Après être resté éveillé toute la nuit à le tourner, voici ma photo de Jupiter à “Opposition”. C’est le plus proche de la Terre en 59 ans. pic.twitter.com/6K06whceEo – Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) 27 septembre 2022

Mes meilleures images de Jupiter ce soir pic.twitter.com/esxZ402oXo – caméra (@CameronSilas) 27 septembre 2022

Pendant ce temps, quelques Twitterati craignaient que la nuit nuageuse ne ruine leurs chances de voir Jupiter dans sa gloire. Certains l’ont en effet raté et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement. “Quand vous allez voir Jupiter et que vous réalisez que c’est le Royaume-Uni et qu’il est nuageux”, a écrit un utilisateur.

À la recherche de Jupiter ce soir, soyez comme : pic.twitter.com/B1e5GKjaE3 – Noora (@SmitsNoora) 27 septembre 2022

La planète n’était qu’à 590,6 millions de kilomètres. Bien que l’opposition de Jupiter se produise tous les 13 mois, la planète ne sera pas à nouveau aussi proche avant 2129. Jupiter est apparu le plus proche après 17h29 lundi jusqu’à 5h31 hier.

