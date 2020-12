Les amoureux de l’espace auront une rare chance de voir deux planètes du système solaire s’approcher plus que jamais avant Noël cette année. Connue comme la grande conjonction qui aura lieu le 21 décembre, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire apparaîtront très rapprochées dans le ciel. Ce qui rend l’événement encore plus spécial, c’est le fait que les deux planètes seront les plus proches qu’elles aient été depuis le Moyen Âge.

Voici comment assister à cet événement stellaire spectaculaire:

Selon l’éducateur en astronomie et ancien directeur du planétarium Jeffrey Hunt, qui a écrit sur l’événement sur son site Web When the Curves Line Up, l’événement du 21 décembre devrait être facile à voir. L’événement sera visible du monde entier, le ciel est clair.

Les amateurs d’astronomie devraient sortir après le coucher du soleil pour trouver les planètes dans le ciel du sud. Il informe également que les jumelles sont utiles et que le duo planétaire sera visible à l’œil nu lorsque Jupiter dépasse et dépasse Saturne. Les planètes s’insèrent dans l’oculaire d’un télescope d’observation ou d’un petit télescope à faible puissance.

Le soir de cette conjonction, vous pouvez également voir les anneaux de Saturne et les quatre lunes les plus brillantes et les plus grandes de Jupiter à l’aide de jumelles ou d’un télescope. Les photographes d’astronomie peuvent également capturer ce moment unique dans leur vie. Comme l’a dit Hunt, une caméra montée sur un trépied avec des expositions allant jusqu’à dix secondes peut capturer les planètes et les étoiles d’arrière-plan assez facilement. Même un appareil photo pour smartphone peut capturer les planètes pendant une exposition normale sans modifier les paramètres, selon Hunt.

À partir du 16 décembre pour environ les dix prochaines nuits, Jupiter et Saturne seront proches l’un de l’autre et constituent un « événement incontournable » pour quiconque souhaite voir cette conjonction. Après le 21 décembre, les planètes commenceront lentement à se séparer. Ils apparaîtront plus bas dans le ciel et disparaîtront dans la lumière du soleil au début de 2021. Jupiter s’éloignera lentement de Saturne alors que les deux tournent autour du soleil. Jupiter et Saturne se rencontreront à nouveau le 31 octobre 2040.

La conjonction des planètes est également appelée le poinsettia. Ajoutant un petit thème biblique à l’événement, certains affirment qu’un rassemblement planétaire similaire a créé la légendaire étoile de Bethléem qui a conduit les magiciens bibliques, également connus sous le nom de trois sages, à l’enfant Christ. L’idée a également été proposée par l’astronome allemand Johannes Kepler au 17ème siècle.