Pendant des mois, Saturne et Jupiter ont semblé courtiser, alors que les corps célestes géants se sont progressivement rapprochés dans le ciel nocturne.

Au cours des deux prochaines semaines, au fur et à mesure que leurs orbites s’aligneront de plus près, les planètes se rapprocheront jusqu’à ce qu’elles ne semblent être qu’à un dixième de degré l’une de l’autre – à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon NASA.

La rencontre, connue sous le nom de grande conjonction, a lieu environ tous les 20 ans. Mais celui-ci – arrivé le 21 décembre, le solstice d’hiver – est spécial, ont déclaré les astronomes.

Ce sera l’alignement le plus proche de Saturne et de Jupiter, les plus grandes planètes de notre système solaire, depuis 1623. Mais cette conjonction, à peine 14 ans après que Galilée a construit son premier télescope, était à 13 degrés du soleil, ce qui la rendait presque impossible à voir. de la Terre, a déclaré Amy C. Oliver, porte-parole du Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian.