Jupiter est sur le point de faire son approche la plus proche de la Terre dans 59 ans

Jupiter effectuera son approche la plus proche de la Terre en 59 ans le lundi 26 septembre, selon la NASA.

La plus grande planète de notre système solaire, la géante gazeuse sera en opposition, ce qui signifie que la Terre se situe directement entre elle et le Soleil, a déclaré Trina L. Ray, responsable scientifique adjointe de la mission Europa Clipper au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

L’agence spatiale a initialement déclaré que Jupiter ferait son approche la plus proche de la Terre dans 70 ans, mais a corrigé sa déclaration après avoir découvert l’erreur, a déclaré un porte-parole de la NASA.

Il y aura environ 367 millions de miles (590,6 millions de kilomètres) entre la Terre et Jupiter, selon la NASA. Jupiter est à environ 600 millions de miles (965,6 millions de kilomètres) de notre planète natale à son point le plus éloigné, a déclaré l’agence spatiale.

Jupiter est en opposition environ tous les 13 mois, le temps que la Terre met pour orbiter autour du Soleil par rapport à Jupiter, selon EarthSky.

Ni la Terre ni Jupiter n’orbitent autour du soleil dans un cercle parfait, ce qui fait que chaque opposition est à une distance légèrement différente, a déclaré Ray, qui est également le chercheur scientifique de la NASA pour le Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface, ou REASON.

COMMENT REGARDER

Jupiter apparaîtra plus brillant et plus grand dans le ciel, faisant de l’événement une excellente occasion d’avoir un aperçu, a déclaré la NASA.

La planète gazeuse se lèvera au coucher du soleil et paraîtra d’un blanc nacré à l’œil nu, a déclaré Patrick Hartigan, professeur de physique et d’astronomie à l’Université Rice de Houston.

Avec une paire de jumelles ou un télescope, vous pourrez voir les bandes de la planète, selon la NASA.

Les astronomes pourraient également voir trois ou quatre des lunes de Jupiter, dont Europe, a déclaré Ray.

“Depuis que je travaille sur un vaisseau spatial que nous allons envoyer dans le système Jupiter pour explorer Europe”, a-t-elle déclaré, “je suis toujours ravie de voir Jupiter et même Europe de mes propres yeux.”

Pour connaître le moment précis où regarder dans le ciel, utilisez le calculateur de planètes visibles de The Old Farmer’s Almanac.

Saturne et Mars seront également visibles, alors essayez de repérer ces planètes tout en observant l’opposition de Jupiter, a déclaré Hartigan.

ÉVÉNEMENTS RESTANTS EN 2022

Trois autres pleines lunes se produiront cette année, selon le Farmer’s Almanac :

Les tribus amérindiennes ont des noms différents pour les pleines lunes, comme la “lune d’herbe sèche” de la tribu Cheyenne pour celle qui se produit en septembre, et les “arbres éclatants” de la tribu Arapaho pour la pleine lune de décembre.

Attrapez le pic de ces prochains événements de pluie de météores plus tard cette année, selon le guide des pluies de météores 2022 d’EarthSky :

Taurides du Sud : 5 novembre

Taurides du Nord : 12 novembre

Et il y aura une autre éclipse lunaire totale et une éclipse solaire partielle en 2022, selon le Farmer’s Almanac. L’éclipse solaire partielle du 25 octobre sera visible par les habitants de certaines parties du Groenland, de l’Islande, de la majeure partie de l’Europe, du nord-est de l’Afrique et de l’Asie occidentale et centrale.

L’éclipse lunaire totale du 8 novembre peut être observée en Asie, en Australie, dans le Pacifique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord entre 3 h 02 et 8 h 56 HE. Mais pour les habitants de l’est de l’Amérique du Nord, la lune se couchera à cette époque.

Portez des lunettes d’éclipse appropriées pour voir les éclipses solaires en toute sécurité car la lumière du soleil peut endommager les yeux.