Junooniyatt : Neha Rana parle de son lien spécial avec sa belle-mère à l’écran Gurvinder Kaur ; dit : « Elle me traite comme son enfant »

Dans le monde du divertissement, la poursuite des rêves oblige souvent les acteurs à commencer leur voyage loin du confort de leur foyer. Neha Ranaqui essaye le rôle d’Elahi dans Junooniyatt résonne avec cette situation puisqu’elle réside et tourne pour le spectacle à Chandigarh, loin de sa mère à Ludhiana. L’émission populaire a diverti les téléspectateurs avec son histoire d’amour et de musique, dirigée par Ankit Gupta (Jahaan), Gautam Singh Vig (Jordanie) et Neha Rana (Elahi).

Dans l’histoire actuelle, Jahaan essaie de découvrir la vérité derrière le mariage soudain de Jordan et Elahi. Au milieu de la tourmente de sa vie réelle, Neha Rana partage que rester loin de sa mère comporte son propre ensemble de défis. L’actrice talentueuse remarque que son co-acteur Gurvinder Kaur, qui joue le rôle de sa belle-mère, a été son lieu de bonheur car elle la chérit comme une mère. La belle-fille et la belle-mère s’entendent comme une maison en feu en partageant les repas, les rires et leurs expériences d’acteurs.

Neha sur son lien avec Gurvinder Kaur

Parlant de son lien avec Gurvinder Kaur, Neha Rana déclare : « Être loin de ma mère pour poursuivre mes rêves d’acteur a été un voyage doux-amer. Du bon côté, c’est un privilège d’animer cette histoire pour le public et de faire en sorte que ma mère est fière de le faire. La simple vue de ma mère peut changer ma journée et je m’ennuie de savourer les repas préparés par elle.

« Heureusement, ma belle-mère, Gurvinder Kaur, adore moi et me traite comme son enfant sur le plateau. Cette industrie est souvent connue pour son style de vie trépidant, et établir ce véritable lien avec elle est ce que je chérirai pendant un certain temps. De plus, elle est une belle-mère géniale à l’écran. Je pense que chaque fille mariée mérite une belle-mère compréhensive comme elle », a-t-elle ajouté.