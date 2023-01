Junooniyatt : Ankit Gupta et Gautam Singh Vig, les créateurs d’émissions télévisées, publient des promotions ; Priyanka Chahar Choudhary manque aux fans de Priyankit [Watch Videos]

Grand Patron 16 candidats à la renommée Ankit Gupta et Gautam Singh Vig s’associent en effet pour une émission télévisée intitulée Junooniyatt. Le spectacle concerne les musiciens et Ankit Gupta, Gautam Singh Vig avec l’actrice principale Neha Rana jouer des musiciens dans le spectacle. Les trois d’entre eux ont également des histoires différentes. Les créateurs de Junooniyatt ont abandonné les promos mettant en vedette les trois et c’est devenu le sujet de conversation de la ville de Telly. Cependant, Priyankit les fans manquent Priyanka Chahar Choudhary. Jetons un coup d’œil aux promotions ci-dessous :

Promo Junooniyatt : Ankit Gupta joue Jahaan

Entertainment News a fait le buzz avec les reportages sur Ankit Gupta et Gautam Singh Vig se réunissant pour un spectacle. Ils ont tous deux été vus pour la dernière fois dans Bigg Boss 16 en tant que concurrents. Alors que Gautam a été expulsé le jour 48, Ankit Gupta a été expulsé par les colocataires le jour 84. Et maintenant, les promos de Junooniyatt ont chuté et cela semble assez intéressant. Ankit joue Jahaan dans la série. Il veut prouver l’innocence de ses parents. Il y a une histoire tragique à Jahaan, semble-t-il. Ankit a l’air assez fringant en tant que Jahaan et aura une grande maîtrise des paroles / mots. Il ressemble à une sorte de Shayar et dégage les vibrations de Shah Rukh Khan, alias Raj, de DDLJ.

Regardez la vidéo de la promo de Junooniyatt par Ankit Gupta ici :

Promo Junooniyatt : Neha Rana joue Elahi

L’actrice de Banni Chow Home Delivery, Neha Rana, jouera le rôle d’Elahi dans la série, produite par Ravie Dubey et Sargun Mehta. La mère d’Elahi l’a quittée ainsi que son père, semble-t-il. Elahi est déterminée à retrouver sa mère à travers sa musique.

Regardez la vidéo de Neha Rana de Junooniyatt ici :

Promo Junooniyatt : Gautam Singh Vig affronte la Jordanie

Gautam Singh Vig sera vu comme Jordan dans Junooniyatt. Il est très passionné par la musique cependant, son père ne soutient pas son rêve de devenir musicien. Jordan est déterminé à lui prouver le contraire. Il ressemble à un beatboxer et aussi un rappeur. Le personnage de Gautam ressemble plus à une rockstar rebelle et vous rappellera Ranbir Kapoor alias Jordan de Rockstar.

Regardez Gautam Singh Vig dans la promo Junooniyatt ici :

Les fans de Priyankit manquent à Ankit et Priyanka ensemble

Eh bien, Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont une énorme base de fans dans le pays. Ils sont célèbres sous le nom de Priyankit en ligne et ont joué ensemble à Udaariyaan. Le spectacle est également une production de Ravie Dubey et Sargun Mehta. Revoir Ankit sur les écrans de télévision a fait manquer aux fans Priyanka, qui veut les revoir ensemble. Découvrez les réactions ici :

Junooniyatt semble prometteur d’après les promos. Les personnages et leurs histoires sont liés. Les trois vont se rencontrer lors d’un concours. Il semble qu’ils vont former un groupe.