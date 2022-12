Juno Medical, soutenu par Serena Williams, obtient 12 millions de dollars en financement de série A

Le fournisseur de soins de santé virtuels et en cabinet Juno Medical a levé 12 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A co-dirigé par la star du tennis Serena Williams, associée directrice de Serena Ventures, et Julian Eison, associé directeur de NEXT VENTURES.

Vast Ventures, qui a dirigé le tour de table de Juno, a également participé au financement de série A aux côtés de New York Ventures d’Empire State Development, Genius Guild, TXV Partners, Gaingels et des investisseurs précédents Humbition et Atento Capital.

Le dernier investissement apporte à Juno Medical total porté à 28,4 millions de dollarsselon Crunchbase.

CE QU’ILS FONT

Juno Medical est un fournisseur de services de santé qui propose des rendez-vous sur place avec des médecins dans ses deux installations physiques basées à New York et des services virtuels pour les patients à New York et en Géorgie.

L’entreprise offre des services de soins individuels et familiaux, de bien-être, de soins spécialisés, ainsi que des laboratoires et des services d’imagerie sur place.

Les fonds seront utilisés pour se développer sur de nouveaux marchés et embaucher de nouveaux fournisseurs. La société prévoit d’ouvrir de nouvelles cliniques dans des communautés historiquement marginalisées, notamment East Atlanta, le district de Greenwood à Tulsa, Okla., et la ville d’Inglewood près de Los Angeles, en Californie. Juno utilisera également cet investissement pour développer sa plate-forme technologique.

“Nous sommes honorés de nous associer à Juno pour développer leur modèle de foyer de soins de santé inclusif et à service complet où les personnes de tous horizons se sentent vues, entendues et bienvenues”, a déclaré Williams dans un communiqué. « Il y a un sérieux besoin de résoudre les problèmes d’équité dans les services de soins de santé, de santé mentale et de bien-être auxquels de nombreuses communautés sont confrontées. Juno et sa talentueuse équipe ont la vision, le modèle et les antécédents pour perturber le statu quo inacceptable dans les soins de santé.

APERÇU DU MARCHÉ

Plusieurs entreprises offrent des cliniques axées sur la prestation de soins à des populations spécifiques.

Société virtuelle de soins spécialisés Oak Street Health est une chaîne de cliniques de soins primaires orientée vers la population de Medicare. La société a acquis le fournisseur virtuel de soins spécialisés RubiconMD pour un montant pouvant atteindre 190 millions de dollars en 2021.

Tia, un fournisseur hybride axé sur la santé des femmes, a annoncé l’ouverture en mai de la première des 10 cliniques physiques prévues dans la Bay Area. Il a également annoncé un partenariat avec UCSF Health. Les organisations construiraient un réseau de cliniques intégrées pour permettre aux patients de coordonner plus facilement les soins spécialisés et hospitaliers à l’UCSF.

Parmi les autres entreprises de l’espace de soins hybrides, citons One Medical, une organisation de soins primaires basée sur l’adhésion qui offre des soins virtuels ainsi que des visites en personne. Amazon a annoncé son intention d’acquérir One Medical dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars plus tôt cette année.