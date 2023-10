Après des années passées à capturer le monde massif de Jupiter, la sonde spatiale Juno a récemment tourné son attention vers ses lunes joviennes. Lors d’un survol rapproché de la lune la plus effrayante de Jupiter, Juno a photographié la surface carbonisée d’un monde volcanique pris dans un remorqueur gravitationnel obsédant.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

Cette semaine, la NASA partagé de nouvelles images prises par la sonde spatiale Juno lors de son survol de la lune Io de Jupiter le 15 octobre. Les images révèlent une vue inquiétante du monde le plus volcaniquement actif du système solaire, qui a clairement traversé beaucoup de choses au cours des 4,5 milliards d’années.

Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Les images capturées par Juno sont rendues publiques via le site web, et souvent les artistes en visualisation de données opèrent leur magie sur les données brutes pour créer de superbes rendus. Celui-ci ci-dessus a été traité par un ingénieur logiciel Kévin Giltandis que celui ci-dessous a été édité par Ted Stryk.

Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Ted Stryk

C’est peut-être la vue la plus claire que nous ayons vue d’Io alors que le vaisseau spatial Juno se rapproche de la lune. La surface de la Lune est mutilée par des centaines de volcans et de lacs de lave silicatée en fusion, c’est pourquoi la Lune semble brûlée comme si elle avait subi d’énormes tourments.

Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

La Lune est coincée entre l’immense force gravitationnelle de Jupiter, ainsi que l’attraction gravitationnelle de ses lunes sœurs Europe et Ganymède. En conséquence, la Lune est constamment étirée et comprimée, ce qui contribue à son activité volcanique.

Le vaisseau spatial Juno de la NASA, qui étudie le système jovien depuis 2016, a observé Io lors de précédents survols en mai et juillet. Junon aussi a pris une photo de famille confortable de Jupiter et Io en septembre, révélant côte à côte la géante gazeuse et sa lune. La prochaine fois que Juno s’approchera du monde volcanique, ce sera le 30 décembre, ainsi que le 1er février 2024, puis de nouveau le 20 septembre 2024, en s’approchant avec prudence de ce monde obsédant pour recueillir davantage de données sur son activité.

En tant que lune la plus intérieure des grandes lunes de Jupiter, Io est la principale source de la plupart des particules chargées dans la magnétosphère de la planète, créant un nuage d’ions et d’électrons en forme de beignet qui entoure Jupiter. Le nuage, connu sous le nom de Io Plasma Torus, se forme lorsque les gaz atmosphériques s’échappant de Io sont ionisés.

Lors des prochains survols, les scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) utiliseront les télescopes Hubble et James Webb pour observer observer simultanément la lune jovienne à distance.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.