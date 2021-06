Juno de la NASA prend les premières photos de la plus grande lune de Jupiter, « Ganymède »

Après avoir volé plus près de la plus grande lune de Jupiter que toute autre en plus de deux décennies, le vaisseau spatial Juno de la NASA a renvoyé deux images offrant des aperçus spectaculaires de l’orbe glacé. Lors du survol du 7 juin, Juno s’est approché à 645 milles (1 038 kilomètres) de la surface de la plus grande lune de Jupiter, Ganymède, et a pris deux images de l’imageur JunoCam de l’orbiteur Jupiter et de sa caméra stellaire Stellar Reference Unit. Les photos montrent la surface de Ganymède avec des détails remarquables, y compris des cratères, un terrain sombre et lumineux clairement distinct, et de longues caractéristiques structurelles peut-être liées à des failles tectoniques.

« C’est le plus proche vaisseau spatial de cette lune gigantesque en une génération », a déclaré le chercheur principal de Juno, Scott Bolton, du Southwest Research Institute de San Antonio, dans un communiqué.

« Nous allons prendre notre temps avant de tirer des conclusions scientifiques, mais d’ici là, nous pouvons simplement nous émerveiller devant cette merveille céleste », a-t-il ajouté.

À l’aide de son filtre vert, l’imageur à lumière visible JunoCam du vaisseau spatial a capturé presque tout un côté de la lune incrustée de glace d’eau. Plus tard, lorsque des versions de la même image seront disponibles, intégrant les filtres rouge et bleu de l’appareil photo, les experts en imagerie seront en mesure de fournir un portrait en couleur de Ganymède. La résolution de l’image est d’environ 0,6 mile (1 kilomètre) par pixel.

De plus, l’unité de référence stellaire de Juno, une caméra de navigation qui maintient le cap du vaisseau spatial, a fourni une image en noir et blanc du côté obscur de Ganymède (le côté opposé au Soleil) baigné d’une faible lumière dispersée au large de Jupiter. La résolution de l’image est comprise entre 0,37 et 0,56 miles (600 à 900 mètres) par pixel.

Le vaisseau spatial enverra plus d’images de son survol de Ganymède dans les prochains jours.

Ganymède est plus grand que la planète Mercure et est la seule lune du système solaire à posséder sa propre magnétosphère, une région en forme de bulle de particules chargées entourant le corps céleste.

La rencontre du vaisseau spatial à énergie solaire avec la lune jovienne devrait donner un aperçu de sa composition, de son ionosphère, de sa magnétosphère et de sa coquille de glace, tout en fournissant des mesures de l’environnement de rayonnement qui profiteront aux futures missions dans le système jovian.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici