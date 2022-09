Juno de la NASA partage les photos les plus proches de Jupiter Moon Europa depuis des années

Le vaisseau spatial Juno de la NASA s’est installé jeudi à Europa, la lune géniale de Jupiter, renvoyant certaines des images les plus proches jamais prises du monde glacé. C’est notre premier très bon aperçu d’Europe depuis que le vaisseau spatial Galileo de la NASA a bourdonné il y a plus de deux décennies.

La NASA publie images brutes du survol sur le site JunoCam. Les premières images qui arrivent ont une teinte très jaune-brun. J’ai effectué un traitement rapide sur l’une des images brutes pour l’aligner un peu plus sur les vues de Galileo. Je laisserai aux experts en traitement d’image le soin de faire ressortir toute la beauté des nouveaux looks de Juno sur Europa.

NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS



La NASA a partagé un gros plan d’Europe vu par Juno à une distance de seulement 219 miles (352 kilomètres) au-dessus de la surface. Il montre une zone appelée Annwn Regio près de l’équateur de la lune. L’image met en évidence les crêtes et les cratères de la lune.

Europe est un peu plus petite que la lune terrestre. Astronome amateur Stuart Atkinson a révélé une première vision d’une vue plus large dans un tweet jeudi.

“L’équipe scientifique comparera l’ensemble des images obtenues par Juno avec des images de missions précédentes, cherchant à voir si les caractéristiques de surface d’Europa ont changé au cours des deux dernières décennies”, Candy Hansen, co-chercheuse Juno dit dans un communiqué. “Les images JunoCam rempliront la carte géologique actuelle, remplaçant la couverture basse résolution existante de la zone.”

Europa est la dernière plume du chapeau de Juno. Il est arrivé à Jupiter en 2016 et a reçu un prolongation de mission en 2021 pour étudier plus en détail certaines des plus grandes lunes de la géante gazeuse. C’est déjà vérifié Ganymède et regardera Io l’année prochaine. Outre de jolies images, il a également collecté des données sur la composition, la température et l’atmosphère d’Europe.

La lune est au centre de la prochaine mission de la NASA Mission Europe Clipper. Europa cache probablement un océan liquide sous la surface salé sous sa coquille de glace, ce qui en fait un bon endroit pour rechercher une habitabilité potentielle et des signes de vie microbienne. La lune est également connue pour cracher mystérieux geysers cette allusion à l’activité ci-dessous.

Le travail de Juno comblera certains des vides scientifiques en attendant qu’Europa Clipper s’aventure pour une visite.