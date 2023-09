Junkworld apporte le chaos des dessins animés à Apple Arcade

Vendredi, le tower-defense et jeu de stratégie Monde indésirable a envoyé ses bandits et mutants de dessins animés charger sur Apple Arcade. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais supplémentaires, sans publicité ni achats intégrés.

Junkworld a été développé par Ironhide Game Studio, le développeur de jeux de stratégie tels que Invasion des Marines de Fer et Légendes de Kingdom Rush.

Dans Junkworld, vous dirigez un gang appelé les Scavengers dans un monde post-apocalyptique. Pour survivre dans un environnement hostile, votre groupe affronte des gangs itinérants de pillards, de mutants et un régime tyrannique appelé The Order.

Junkworld est un jeu de tower defense classique. Chaque carte a des chemins prédéterminés que vos ennemis emprunteront, et vous devez trouver la meilleure façon d’utiliser vos ressources pour les arrêter. Certaines unités s’en sortiront mieux que d’autres contre certains ennemis, vous devez donc planifier en conséquence.

Mais Junkworld n’est pas que de l’action. Il y a beaucoup de blagues et de gags tout au long du jeu, comme celui où un personnage se réfère au début du jeu comme un tutoriel pour semer la confusion des autres. Et le style artistique du jeu fait ressembler l’apocalypse à un dessin animé du samedi matin que vous regarderiez quand vous étiez plus jeune – ou dans mon cas, en tant qu’adulte.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.