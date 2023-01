Junis re-signe avec les Giants – Shaw Local

L’ancien vedette de Rock Falls, Jakob Junis, restera à San Francisco pour une autre saison et lancera pour les Giants en 2023.

Le droitier a évité l’arbitrage en signant un contrat de 2,8 millions de dollars sur un an. L’accord a été signalé pour la première fois par MLB.comde Mark Feinsand.

Junis, qui a signé un contrat d’un an et 1,75 million de dollars lors de la dernière intersaison après avoir été lâché par les Royals de Kansas City, a connu une solide saison lors de sa première année à San Francisco. Il a fait 23 apparitions, dont 17 départs, et a eu une MPM de 4,42 et 98 retraits au bâton en 112 manches tout en luttant contre une tension de grade 2 de son ischio-jambier gauche en juin; il a manqué environ cinq semaines.

Il a été à l’origine repêché par les Royals de Kansas City et a passé ses cinq premières saisons dans la ligue avec eux. Il avait une MPM de 4,82 en 515 1/3 de manches lancées, avec 486 retraits au bâton et 144 buts sur balles. Ils l’ont libéré après la saison 2021, et lorsque les Giants l’ont signé la dernière intersaison, ils ont également acquis ses droits pour 2023.

Les blessures ont forcé Junis à participer à la rotation des Giants la saison dernière, mais SI.comMarc Delucchi rapporte que le propriétaire de l’équipe, Farhan Zaidi, a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser Junis dans un rôle de relève à long terme la saison prochaine.

Junis est ravi de retourner à San Francisco. Il a déclaré en septembre: «J’aimerais rester. Si c’est ce qu’ils veulent, je serai certainement ici une autre année. J’espère que ce sera le cas, car je n’ai vraiment aucune envie de partir.