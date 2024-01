Juniper va ouvrir un deuxième emplacement au sein du Birmingham Museum of Art

Pat Byington

Écologiste de longue date. Ancien directeur exécutif de l’Alabama Environmental Council et de Wild South. Editeur du Bama Environmental News depuis plus de 18 ans. Les faits saillants de la carrière incluent le rôle actif dans la création du programme Forever Wild de l’Alabama, de la réserve nationale de Little River Canyon, de Dugger Mountain Wilderness, la préservation de lieux spéciaux dans tout l’Est par le biais de la Wilderness Society et le renforcement (en rendant plus strict) l’état du cancer de l’Alabama. normes de risque et de mercure.