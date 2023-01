Junior Bake Off sur Channel 4 : Comment postuler ?

JUNIOR Bake Off 2023 a débuté avec de nombreuses friandises et des concurrents encore plus adorables.

L’adorable émission dérivée de Bake Off voit 16 enfants s’affronter, certains jeunes téléspectateurs se demandant s’ils peuvent également participer.

Canal 4

Junior Bake Off met les jeunes boulangers à l’épreuve sous la célèbre tente[/caption]

Comment puis-je postuler pour Junior Bake Off?

La série 2023 de Junior Bake Off a été préenregistrée, ce qui signifie qu’elle a déjà été filmée.

Cela signifie donc que Channel 4 a fermé les candidatures pour le moment.

Mais la bonne nouvelle est que les enfants pourront postuler pour être dans l’émission pour la saison 9 plus tard en 2023.

Les candidats potentiels sont encouragés à garder un œil sur le site Web Junior-take-part, pour vérifier quand le processus s’ouvrira à nouveau.

Quand les applications Junior Bake Off sont-elles ouvertes ?

Le processus de candidature devrait rouvrir en mars 2023.

L’émission sera ensuite tournée à l’été 2023.

La saison 9 devrait être diffusée en janvier 2024.

Quelles sont les règles pour passer au Junior Bake Off ?

Les candidats doivent pouvoir s’engager sur toutes les journées de tournage nécessaires au programme.

Tous les candidats doivent être âgés de 9 à 13 ans.

Pour les candidats retenus, Channel 4 confirmera des dates de tournage plus précises ainsi que des arrangements plus détaillés pour le tournage plus près de l’heure.

Afin de minimiser les risques liés au Covid-19, certains protocoles de santé et de sécurité, comprenant par exemple des tests, des bilans de santé et des périodes d’isolement, peuvent devoir être mis en place.

Si votre enfant devait manquer des jours d’école pour participer, Channel 4 assurerait la liaison avec l’école et les autorités locales pour s’assurer qu’ils disposent de la licence appropriée pour le faire.

Voici la liste complète des règles.

Comment puis-je regarder Junior Bake Off 2023 ?

Junior Bake Off 2022 a débuté le 16 janvier sur Channel 4.

Les épisodes continuent d’être diffusés les soirs de semaine à 17 heures.

Vous pouvez rattraper les épisodes manqués sur All 4.