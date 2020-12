Peter Andre a demandé pardon à son fils aîné pour un accident de milk-shake.

Junior, 15 ans, a dit à son père qu’il avait « un travail » après avoir renversé son verre sur le trottoir.

« J, je suis tellement désolé mec, » dit Pete dans une vidéo, « Bon sang! »

Le milkshake avait explosé sur le sol, tachant les baskets de Pete.

« Junior ne sera PAS heureux », a-t-il écrit, « Désolé mon fils. Sur mes foutues baskets aussi. »

Junior est revenu: « Vous aviez un travail. »

« Si cela ne résume pas 2020 », a plaisanté un fan dans les commentaires.

Pete partage Junior et sa sœur Princess, 13 ans, avec son ex-femme Katie Price, et il a Amelia, six ans, et Theo, trois ans, avec sa femme Emily.







Et il a récemment partagé une astuce qu’il utilise pour faire croire à son aîné au Père Noël.

Discuter avec nouveau! magazine, Pete a déclaré: « Il dit des choses comme: ‘Je ne suis pas stupide, papa.’

«Je dis: ‘Eh bien, vous n’êtes pas obligé de croire au Père Noël, mais ne soyez pas triste s’il vous laisse de côté et ne vous donne pas de cadeaux.’

« Cela change rapidement d’avis. »















L’esprit festif règne dans la maison André, comme les deux plus jeunes lutins de Noël tous les matins.

« Nous les entendons chuchoter sur l’endroit où regarder ensuite et ils se taisent pour ne pas nous réveiller », a-t-il déclaré.

« J’adore à quel point ils y participent. »

Et Pete a récemment fait part de son inquiétude de ne pas voir ses parents âgés pendant longtemps au milieu des règles de Covid.

Il a déclaré au Sun: « Le plus beau cadeau de Noël serait de voir maman et papa, mais ce n’est pas autorisé.







« Papa me disait qu’ils avaient dit aux nouvelles que c’était peut-être même la fin de l’année prochaine qu’ils autoriseraient les voyages internationaux. »

Mais malgré les courbes lancées d’ici 2020, Pete a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt.

Ecrire dans son nouveau! colonne, il a révélé: «Avant cette année, j’avais envie de ralentir à droite et de semi-arrière quand j’ai atteint 50 ans, mais le verrouillage m’a aussi fait réévaluer et réaliser que je veux pousser plus fort et travailler solidement.

« J’ai hâte de me remettre au travail correctement! »

Et avec lui-même et Junior sur le point d’apparaître dans un prochain film, Pete espère faire ses débuts à Hollywood dans le futur.