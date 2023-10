Juninho Bacuna aurait été victime d’abus racistes lors de la victoire de Birmingham contre Huddersfield | Actualités footballistiques

Le manager John Eustace a condamné les abus racistes présumés visant le milieu de terrain Juninho Bacuna lors de la victoire 4-1 de Birmingham sur Huddersfield.

Le match a été arrêté à la fin de la seconde mi-temps lorsque l’arbitre Sam Allison est allé parler à son homologue d’Eustache et des Terriers, Darren Moore, après que le problème ait été soulevé sur le terrain de jeu.

S’exprimant ensuite, alors que son équipe avait gagné après deux buts de Siriki Dembele et un de chacun de Koji Miyoshi et Jordan James, Eustace a clairement exprimé ses sentiments.

« Je pense que Bacuna a été victime d’insultes racistes de la part d’un de nos fans, ce qui est évidemment dégoûtant », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas quelque chose auquel nous nous attendons dans la société, encore moins dans le football. Birmingham est très fier de la diversité de notre club et de notre ville et il n’y a certainement aucune place pour cela.

« C’est très décevant. Ils l’ont signalé, c’est complètement irrecevable. »

Dans un communiqué, Birmingham a confirmé que l’incident serait inclus dans le rapport de match de l’officiel et que le club aiderait la FA, l’EFL et les autorités en conséquence.

Birmingham a ajouté : « Les Blues apportent tout leur soutien à Juninho. Il n’y a pas de place pour le racisme dans ce jeu. »

Le propriétaire du club, Tom Wagner, s’est également engagé à interdire le supporter à vie.

Il a déclaré : « Je souhaite aborder un incident préoccupant survenu lors du match contre Huddersfield Town. Notre joueur, Juninho Bacuna, a courageusement signalé qu’il avait été victime d’abus racistes de la part d’un individu dans la zone d’Arthur à St. Andrew’s. Il est décourageant de Nous entendons dire qu’un tel comportement existe, en particulier dans la section familiale de notre terrain. De plus, le joueur de Huddersfield, Tom Edwards, a confirmé qu’il avait également entendu les insultes racistes dirigées contre Juninho.

« Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à Juninho et à Tom pour avoir rapidement porté cette question à l’attention des responsables. Il faut du courage pour dénoncer un comportement aussi inacceptable. En même temps, je tiens à préciser que nous condamner toute personne qui estime que les commentaires à caractère raciste sont acceptables. De tels actes n’ont pas leur place dans le football ni dans la société dans son ensemble.

« Nous sommes pleinement déterminés à travailler avec la police des West Midlands pour garantir que les mesures nécessaires soient prises et que l’individu responsable soit traduit en justice. De plus, nous imposerons une interdiction à vie à cet individu, l’empêchant d’assister à de futurs matchs.

« Le Birmingham City Football Club a une position ferme contre toutes les formes de discrimination. Nous avons mis en place une politique de tolérance zéro et toute personne se livrant à un tel comportement ne sera pas la bienvenue à St. Andrew’s. Nous n’autoriserons pas les actions d’un seul individu. pour ternir la réputation de notre grand club. Le Birmingham City Football Club reflète la diversité et la fierté de la ville qu’il représente, et nous sommes unis contre la discrimination, prêts à nous soutenir mutuellement en cas de besoin.

Le patron de Huddersfield, Moore, a déclaré à propos de l’incident : « C’est dommage que cela perturbe le match ce soir, car du point de vue de Birmingham, cela représente trois bons points pour eux, mais l’incident va l’éclipser. »

« L’arbitre a arrêté le match, a appelé les deux managers, a déclaré qu’il y avait eu un incident dans le corner d’un spectateur local dirigé vers le joueur local et bien que le joueur local n’ait pas voulu le signaler, notre joueur Tom Edwards l’a entendu. Les deux les joueurs l’ont clairement entendu et cela a été rapporté.

« Ils ont des preuves vidéo et nous laisserons les autorités du football, les arbitres et les officiels du match en tirer des conclusions.

« Ce n’est pas quelque chose que nous tolérons dans le jeu, mais c’est toujours là et nous montrons notre soutien. »