Jungle Gym / VIDE | ArchQuotidien

Zone: 134 m²

134 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Fabricants : Filets du Costa Rica, Hans Grohe, Legrand / Bticino

Description textuelle fournie par les architectes. Intégré dans un environnement tropical luxuriant, Jungle Gym est conçu comme une plateforme ouverte immergée dans la végétation abondante. Cet espace fait office de refuge ombragé, favorisant l’introspection et favorisant le bien-être tant physique que spirituel. Sa conception répond à ces besoins à travers un geste architectural simple et élégant qui s’intègre parfaitement à l’environnement naturel.

Le volume architectural de Jungle Gym se compose de deux plans horizontaux principaux. Le premier de ces avions semble flotter au-dessus du sol, minimisant ainsi le contact avec le terrain et réduisant ainsi son impact environnemental. Cette décision de conception permet à la structure de se fondre harmonieusement dans le paysage, préservant la beauté naturelle du site.

Le deuxième plan fournit l’ombre nécessaire, protégeant les fonctions du programme des éléments naturels et encadrant le paysage environnant, créant une fusion harmonieuse entre les environnements bâtis et naturels.

Le concept central de Jungle Gym tourne autour de la création d’une connexion authentique avec la nature. En plaçant la structure au sein d’une végétation dense, la conception permet aux utilisateurs de ressentir la tranquillité et le renouveau offerts par l’environnement naturel, favorisant ainsi un lien plus profond avec celui-ci. L’environnement naturel devient ainsi partie intégrante de l’architecture, garantissant qu’il est toujours au premier plan de l’expérience.

Plan

Section – AA

L’une des principales caractéristiques de Jungle Gym est son utilisation stratégique de la lumière naturelle et de la ventilation, qui améliore l’expérience utilisateur tout en réduisant le besoin de contrôle artificiel du climat. De grandes ouvertures permettent à la lumière naturelle d’inonder les espaces intérieurs, créant une atmosphère lumineuse et aérée. Cette lumière naturelle abondante réduit le recours à l’éclairage artificiel pendant la journée, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique du projet.

De plus, la conception favorise la circulation naturelle de l’air, maintenant un environnement intérieur confortable sans dépendance excessive aux systèmes mécaniques, ce qui réduit la consommation d’énergie et crée un environnement plus agréable et plus sain. La réponse architecturale du projet est sensible à son contexte, utilisant des matériaux et des méthodes de construction locales. Le design minimaliste de la structure, caractérisé par des lignes épurées et des matériaux naturels, cherche à se fondre dans l’environnement, renforçant ainsi son engagement à mettre en valeur le contexte naturel.

Jungle Gym exprime la puissance d’un design réfléchi et contextuel. Il démontre comment l’architecture peut cohabiter en harmonie avec la nature, offrant un espace serein et fonctionnel favorisant le bien-être.