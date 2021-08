La « Jungle Cruise » de Walt Disney a atteint une ouverture meilleure que prévu de 34,2 millions de dollars au box-office national, malgré les inquiétudes croissantes selon lesquelles une augmentation des cas de coronavirus pourrait garder les familles à la maison.

Avec 27,6 millions de dollars supplémentaires de ventes de billets à l’échelle internationale, le film a obtenu 61,8 millions de dollars dans le monde au cours de ses trois premiers jours dans les cinémas.

En période pré-pandémique, l’ouverture du box-office du film serait considérée comme un début difficile. Après tout, « Jungle Cruise » avait un budget de 200 millions de dollars. Pendant la pandémie de coronavirus, cependant, ces débuts sont à égalité avec les précédentes versions à succès.

Au cours du week-end, environ 85% des cinémas nord-américains étaient ouverts au public, selon les données de Comscore – le plus grand nombre depuis mars 2020. À l’échelle mondiale, certains marchés continuent de connaître des limites de capacité, et la flambée des cas de Covid a éloigné de nombreux films surpeuplés. théâtres.

Le film, avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, a également fait ses débuts sur le service de streaming de Disney Disney + pour un montant de 30 $, totalisant 30 millions de dollars de ventes mondiales au cours du week-end. « Jungle Cruise » devrait être le dernier de la liste de Disney à être publié en utilisant cette méthode.

La décision de Disney de sortir des films comme « Cruella », « Black Widow » et « Jungle Cruise » en utilisant cette stratégie a été prise à un moment d’incertitude. Le studio a longtemps attendu de sortir des titres majeurs, mais alors que les restrictions sur les coronavirus se sont assouplies, les taux de vaccination ont augmenté et l’industrie a commencé à rebondir, Disney a choisi de lancer de nouveaux blockbusters simultanément dans les cinémas et via Disney + pour 30 $. De cette façon, les spectateurs qui étaient à l’aise de retourner au cinéma pouvaient le faire, mais ceux qui ne l’étaient pas pouvaient regarder depuis leur salon.

Ce faisant, Disney s’est attiré la colère de la National Association of Theatre Owners, qui a fustigé le studio il y a deux semaines pour les ventes médiocres de billets de la deuxième semaine de « Black Widow », ainsi que l’une de ses plus grandes stars, Scarlett Johansson, qui est poursuivre le studio pour perte de salaire.

Alors que « Black Widow » a eu la plus grande ouverture de tous les films sortis pendant la pandémie, il est clair que sa sortie en streaming a grugé les bénéfices du box-office. Avec un public capable de revoir « Black Widow » sur Disney +, le film n’est pas stimulé par les gens qui retournent au cinéma pour revoir le film.

De plus, parce que « Black Widow » est sorti sur le marché intérieur alors qu’il est dans les salles, les pirates ont accès à une version de haute qualité du film. Cela a augmenté les visionnages illégaux du film et est en partie responsable de la baisse constante des performances au box-office.

« Jungle Cruise » connaîtra probablement le même sort.