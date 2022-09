JungkookDay devient tendance à l’occasion de l’anniversaire de la star de BTS, les fans inondent les réseaux sociaux de souhaits

C’est aujourd’hui l’anniversaire du chanteur et compositeur sud-coréen Jungkook et Twitter ne peut pas garder son calme. C’est un fait que ARMY est aussi énorme qu’on peut l’imaginer, mais à l’occasion de l’anniversaire du chanteur de BTS, #JungkookDay est à la mode sur les réseaux sociaux. Avec cela, les gens partagent des images et des vidéos de la star. Si l’on en croit les tweeples, le hashtag #JungkookDay compte déjà près de 1,2 million de tweets. Jetez un oeil à quelques-uns d’entre eux:

de nombreux artistes envoient des souhaits d’anniversaire à Jungkook, y compris des personnes qui ont travaillé avec lui et son professeur de maison de danse et l’un de ses plus grands partisans, Taesung, c’est tellement gentil ! JOYEUX ANNIVERSAIRE JUNGKOOK#HappyBirthdayJungkook#JungkookDay#생축_정국이생일_이올시다 pic.twitter.com/8bMiKjDOYd — fée clochette.97 JK DAY! (@smiiliingkookie) 1er septembre 2022

merci taehyung de nous bénir avec cette belle session. Mon cœur taekook crie omg #JUNGKOKDAY #Taekook pic.twitter.com/Mn3JL7pE6N – jour anju⁷✰ koo (@jjksceo) 1er septembre 2022

Joyeux anniversaire Jungkook ! J’espère que chaque jour est plein de joie et de bonheur! J’espère que vous ressentez tout l’amour de l’armée, des membres et de votre famille. Otsukare à vous, notre petit maknae. #JUNGKOKDAY #Jungkook_ah_Thank_You_For_Being_Born #JKanniversaire #OurYouJungkook pic.twitter.com/0SC2yvEyaK — Otsukare ℗ ⁷ (@DailyOtsukare) 1er septembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Jungkook est médiatisé comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a quelque temps, Twitter était inondé de GIF de Jungkook et personne ne savait pourquoi. Néanmoins, les ARMYs étaient totalement ravis et en profitaient au maximum. Alors que quelques GIF montrent ses chaînes de poitrine, d’autres ne sont qu’un amalgame de mèmes avec ses photos.

“Jungkook est irréel”, a écrit un utilisateur de Twitter dans la légende. Une autre personne a écrit : « L’une des choses que j’admire le plus, c’est de voir Jungkook travailler, de voir ses yeux d’artiste tout en créant son art et les efforts/l’énergie/le dévouement qu’il met sur tout ce qu’il crée. il a un tel esprit de génie pour créer différents types d’art !

Plus tôt ce mois-ci, on l’a vu vibrer sur les nouvelles chansons de Harry Styles, Matilda et Daylight. Ce fut un moment rare où les stans abandonnèrent leurs guerres de territoire et s’unirent pour apprécier les deux artistes. Les fans des ARMYs et de Harry ont été ravis par la vidéo de Jungkook écoutant les deux chansons du nouvel album Harry’s House alors qu’il conduisait. Il y a aussi eu des vidéos de Jungkook fredonnant les notes de Harry’s As It Was.

