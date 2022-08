Jungkook Vibing de BTS à ‘Matilda’ de Harry Styles, ‘Daylight’ est le crossover dont nous avions besoin

BTS x Harry Styles, quelqu’un ? Pas de chance pour la collaboration pour le moment, mais Jungkook a récemment été vu en train de vibrer sur les nouvelles chansons de Harry, Matilda et Daylight. C’est un moment rare où les stans ont abandonné leurs guerres de territoire et se sont unis pour apprécier les deux artistes. Les fans des ARMYs et de Harry ont été ravis par la vidéo de Jungkook écoutant les deux chansons du nouvel album Harry’s House alors qu’il conduisait. Il y a aussi eu des vidéos de Jungkook fredonnant les notes de Harry’s As It Was.

Les artistes sont gentils les uns envers les autres depuis un certain temps, certains membres du BTS ayant récemment assisté à l’un des concerts de Harry’s Love on Tour et Harry leur lançant des fleurs.

Jungkook de BTS écoute ‘Daylight’ et ‘Matilda’ sur son Camping Vlog pic.twitter.com/UnSaYczIrq – Mises à jour de Harry Styles (@hsnewsupdate) 6 août 2022

JUNGKOOK ÉCOUTER MATILDA PAR HARRY STYLES EST L’UNE DES CHOSES LES PLUS COOL DE JAMAIS cette chanson est si profonde, les paroles sont si significatives… totalement son style. pic.twitter.com/uArDphEHD8 — fée clochette.97 ⮂⁸.⁷ᴹ (@smiiliingkookie) 6 août 2022

#Taekook a une playlist pour deux… Jungkook chante un couplet de la chanson de Harry Styles “As it was” Taehyung chante le refrain de la même chanson pic.twitter.com/DghbeKXZlv — ᐯᒍK‍❤️‍ ᕼᑌSᗷᗩᑎᗪS (@daughter7777777) 6 août 2022

Oh mon dieu, il écoute Harry’s House. Yo JUNGKOOK, nous serions comme ça. J’adore Harry, les chaussettes aux orteils et parler constamment de nourriture aussi. #JUNGKOOK #BTS_VLOG pic.twitter.com/yAJBoAb2w3 — KIMI_NAMI_JOON ⁷ ~ •᷄ɞ•᷅ (@babyy_chu) 6 août 2022

jungkook écoutant des singes arctiques immédiatement suivi de harry styles j’ai besoin de soins médicaux pic.twitter.com/tyhf4G4cHl — mer❤️‍ (@koochurro) 6 août 2022

DAYLIGHT ET MATILDA ???? JUNGKOOK ET HARRY ??!? Je vais pleurer littéralement mes deux mondes pic.twitter.com/nqthB211LR — ини ☆ (@tpwluv) 6 août 2022

Jungkook est le plus grand passionné de Harry. pic.twitter.com/PBizRmqFfi – (@hrryinluv) 6 août 2022

L’année dernière, Jungkook a également repris la chanson Falling de Harry. La chanson originale fait partie de l’album du chanteur anglais, Fine Line, sorti en 2019. Pas seulement les fans, un autre membre du BTS, J-Hope, a également été surpris par la sortie soudaine. Il s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux Weverse et a écrit en coréen quand Jungkook a-t-il réussi à l’enregistrer. Son message traduit disait: “Quand avez-vous fait cette (chanson).. c’est génial.”

Pendant ce temps, Harry vient de terminer la partie européenne de ses concerts Love on Tour. Il joue dans deux films à venir, Don’t Worry Darling et My Policeman.

