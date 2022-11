Jungkook de BTS s’apprête à se produire à la Coupe du monde du Qatar au milieu de la controverse

Jungkook, membre du supergroupe sud-coréen de K-pop BTS, doit se produire à la Coupe du monde au Qatar.

La décision d’accueillir le tournoi de football dans l’État du Golfe a suscité une profonde controverse en raison de la position du Qatar sur l’homosexualité, qui est illégale dans le pays, mais le chanteur de K-Pop de 25 ans sera parmi les noms qui monteront sur scène. pendant le tournoi de football, rapporte aceshowbiz.com.

Un tweet du compte officiel du boyband disait: “Fier d’annoncer que Jungkook fait partie de la bande originale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui se produira lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde. Restez à l’écoute!”

Le hitmaker de “Butter” rejoindra Robbie Williams, l’ancienne star de “Take That”, ainsi que Craig David et Tinie Tempah lorsque le tournoi débutera plus tard ce mois-ci, mais la chanteuse pop Dua Lipa a récemment critiqué les rumeurs selon lesquelles elle monterait sur scène. et juré de ne jamais visiter le pays jusqu’à ce que « tous les droits de l’homme » soient accordés.

Elle a déclaré: “Il y a actuellement beaucoup de spéculations sur le fait que je jouerai lors de la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde au Qatar.”

“Je ne jouerai pas et je n’ai jamais été impliqué dans aucune négociation pour jouer. encouragera l’Angleterre de loin et j’ai hâte de me rendre au Qatar lorsqu’il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris lorsqu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde.”

La FIFA a lancé un appel aux 32 nations en compétition pour “laisser le football prendre le devant de la scène” lors du tournoi au Qatar, mais l’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré qu’il était “très peu probable” que l’équipe adhère à la demande de l’instance dirigeante.

Il a déclaré: «Nous avons toujours parlé de problèmes dont nous pensons qu’ils devraient être discutés, en particulier ceux que nous pensons pouvoir affecter. Contrairement à une ou deux observations ces dernières semaines, nous avons parlé de la même manière que d’autres nations ont parlé de ce tournoi, des défis des droits de l’homme. Nous avons été très clairs sur notre point de vue à ce sujet.”

Il a poursuivi: “Alors, écoutez, je pense que nous aimerions nous concentrer principalement sur le football. Pour chaque joueur, chaque entraîneur et tous ceux qui se rendent à une Coupe du monde, c’est un carnaval de football. Donc, en ce qui concerne la communauté LGBT, nous défendons l’inclusivité et nous sommes très, très forts là-dessus. Nous pensons que c’est important pour tous nos supporters.”

« Nous comprenons les défis que ce tournoi apporte. Sans la force de cette communauté, nous ne serions pas championnes d’Europe féminines. C’est donc très, très important pour nous.”

