Jungkook ‘Dancing’ de BTS sur ‘Kesariya’ dans cette vidéo est le Crossover Desi ARMYs nécessaire

Jeon Jungkook, membre du BTS, plus connu sous son nom de scène Jungkook, a montré son côté desi et maintenant le reste du fandom perd la tête. Jungkook a été vu groover au rythme de la chanson bollywoodienne Kesariya, de Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt, dans une édition publiée sur Instagram. Les fans desi du groupe de garçons méga-populaire sont d’un même avis quand ils disent que le clip Dreamers de Jungkook est un match parfait pour la chanson de Bollywood.

Les ARMYs sur Instagram ont exprimé leur enthousiasme dans la section des commentaires. En fait, depuis sa publication jeudi, le clip a été visionné plus de 900 000 fois. Beaucoup l’ont qualifié de chef-d’œuvre. “J’ai ressenti la même ambiance quand j’ai vu Dreamer MV. Kesariya m’est venu à l’esprit à ce moment-là », a commenté une ARMY.

Un autre a écrit. « Je t’attendais pour faire cette bobine. La télépathie est réelle.

“C’est la façon dont il marche pour moi et ça correspond parfaitement”, a lu un commentaire.

Pendant ce temps, une personne a dit : « Monsieur, connaissez-vous même la magie que vous avez créée ici ? C’est tellement génial.

“J’ai ressenti la même chose quand je regardais le MV, et j’ai pensé que quelqu’un pourrait faire un montage là-dessus, puis j’ai vu ça”, a écrit un utilisateur.

Pendant ce temps, le plus jeune membre de BTS continue d’établir des records avec cette chanson entraînante. Dreamers est devenu la première chanson de la Coupe du Monde de la FIFA à faire ses débuts au numéro 1 du palmarès Billboard Digital Song Sales aux États-Unis. Jungkook est également le seul groupe asiatique à avoir décroché plusieurs numéros 1 sur le palmarès Billboard Digital Song Sales au cours de la même année. Un exploit également réalisé par ses confrères en tant que groupe. Dimanche, alors que Dreamers terminait sa première semaine sur Spotify, il avait recueilli plus de 32 millions de flux non filtrés. Cela fait de la chanson le plus grand premier flux de la première semaine d’une chanson solo d’un acte solo de K-Pop de l’histoire. Un record précédemment détenu par BLACKPINK Lisa’s pour sa chanson solo LALISA.

