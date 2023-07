Jungkook chante Seven sur BBC Radio 1 Live Lounge, BTS ARMY dit « fier de toi »

Jungkook a chanté son premier solo Seven lorsqu’il est apparu sur BBC Radio Live Lounge jeudi.

Jeudi, Jungkook de BTS est apparu sur BBC Radio Live Lounge et a interprété son premier single solo, Seven, qui est sorti le 14 juillet. Les vidéos et les photos du chanteur de BTS deviennent virales sur les réseaux sociaux et ARMY est si fière de lui.

#JUNGKOOKLIVELOUNGE est à la mode sur Twitter, les fans expriment leur bonheur sur les réseaux sociaux. L’un des fans a tweeté: « Oui, vas-y ma petite pop star funky !!! Jungkook avait l’air incroyable !!! Sa couverture d’Oasis était TOUT !!!!” Le second a dit: «Quel temps béni d’être en vie. Jungkook peut vraiment me réduire aux larmes avec sa voix glorieuse. Gah sa reprise d’Oasis Let There Be Love m’a juste frappé avec toutes les émotions, absolument magnifique.

Le troisième a tweeté: « La voix de JungKook est si belle, les deux performances étaient si parfaites. » Le quatrième a dit : « OH mon Dieu !!! La voix de JK est magique. Vous transporte à un moment et à un endroit que vous désirez et que vous manquez, alors que vous n’y êtes même jamais allé… NOTRE.

Pendant ce temps, le premier single solo de Jungkook, membre du supergroupe K-Pop BTS, Seven, a été classé en tête du classement mondial des meilleures chansons quotidiennes du géant du streaming Spotify. Le single numérique, dévoilé vendredi, est arrivé en tête du classement après avoir été diffusé près de 16 millions de fois, a annoncé dimanche son agence, rapporte Yonhap.

L’agence, BigHit Music, a déclaré que cet exploit avait fait de Jungkook le premier soliste coréen à décrocher une chanson au sommet du palmarès mondial de Spotify. Le disque a également fait de Seven la chanson la plus diffusée en streaming nouvellement répertoriée dans le classement mondial des meilleures chansons de Spotify. La version instrumentale de Seven a également fait ses débuts à la 65e place, tandis que les deux autres numéros de Jungkook, Still With You et My You, se sont classés respectivement 54e et 113e sur le graphique.

Jungkook a dévoilé Seven vendredi, devenant le sixième membre du septuor à faire ses débuts en tant que soliste, après J-Hope, Jin, RM, Jimin et Suga.

La chanson d’été, décrite comme ayant une mélodie addictive et énergisante, a fait ses débuts au n ° 1 des charts iTunes dans 106 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne et la France. À la maison, la chanson a également remporté la première place sur Melon, Genie, Bugs et d’autres classements majeurs.