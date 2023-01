“Jung_E” sur Netflix : un thriller de science-fiction magnifiquement déchirant

Une touche de guerre des classes et une connexion parent-enfant déchirante ont apporté une tournure unique à l’horreur zombie de 2016 Train to Busan. Maintenant, le réalisateur sud-coréen Yeon Sang-ho se tourne vers un thriller de science-fiction, plaçant Jung_E dans une Terre dystopique organisée par des robots IA. Dans la même veine que son offre de zombies, Yeon se concentre principalement sur le cœur humain au milieu de l’action. Ce conte mère-fille est motivé par le sacrifice, les questions sans réponse et le prix tragique de la survie.

Cette préoccupation centrale conduit à une vision presque poétique – et émouvante – de la création de robots IA. Comme pour toute nouvelle idée époustouflante, Jung_E n’a pas grand-chose à ajouter à la conversation sur le robot IA. Les règles et l’apparence de cette dystopie sont incontestablement influencées par Blade Runner. Bien que divertissantes, les scènes de combat sont enracinées dans un CGI d’apparence générique et toute éthique concernant l’intelligence artificielle est au niveau de la surface. Faire avancer l’histoire est clairement la priorité.

C’est une simplification pardonnable, car ce lien mère-fille est la plus grande force de Jung_E. Dans ce monde désolé du 22ème siècle, les scientifiques tentent de créer le plus grand robot de combat IA pour mettre fin à une guerre civile qui dure depuis des décennies. Lié est le clonage de la conscience humaine, qui permet aux humains de vivre au-delà de la date d’expiration de leur corps. Mais, comme c’est le cas, seuls les privilégiés peuvent être téléchargés dans des robots avec des droits de l’homme. Il existe un niveau gratuit qui permet aux moins nantis de conserver les plans de leur cerveau, mais cela se fait au prix de l’autorisation de devenir un clone.

Ces scénarios sont explorés à travers deux personnages principaux. Kim Hyun-joo est le capitaine Yun Jung-yi, connu comme “la fierté de la Corée”, un soldat d’élite célèbre et un héros facilement sympathique. Combattante professionnelle suprême, elle laisse tomber quelques lignes sarcastiques, sans atténuer une chaleur bienveillante innée.

Kang Soo-yeon, malheureusement dans son dernier rôle avant sa mort l’année dernière, joue l’autre objectif principal. Seohyun est le chef d’une équipe de chercheurs essayant de trouver la clé de la création du robot de combat IA. La performance posée de Kang, rendue plus sobre, en particulier en face du directeur du laboratoire de bandes dessinées de Ryu Kyung-soo, a un attrait magnétique. La lueur d’une larme au coin de ses yeux évoque un passé mystérieux et douloureux.

Netflix



Au lieu de se diversifier dans le monde déchiré par la guerre, l’action de Jung_E se limite au laboratoire de recherche sur l’IA. Ce n’est pas forcément une faiblesse. Les rebondissements et les révélations de personnages se déroulent dans un espace confiné, broyant les tensions jusqu’à ce que tout atteigne un point culminant quoique légèrement prévisible. La question qui pèse sur tout le monde est de savoir si, à leur insu, ils sont un androïde. Dans une scène claire – mais pas aussi convaincante – inspirée de Blade Runner, un test d’éthique est censé mettre ces questions au lit.

De manière rafraîchissante, le réalisateur Yeon, qui a également écrit le scénario, trouve un angle plus bienveillant à la prémisse des robots soldats. Il n’essaie pas de dénouer les nœuds éthiques de l’intelligence artificielle, laissant cela à des gens comme Ex Machina. Les facettes tendues, violentes et existentielles sont toujours effleurées, mais l’objectif est rétréci sur la relation mère-fille. Il atterrit sur les excuses personnelles de quelqu’un. L’idée d’un cadeau. L’impression finale de Jung_E est agréablement moins sinistre.

Jung_E n’insuffle pas une nouvelle vie au dilemme de la conscience androïde, mais définit plutôt une histoire humaine déchirante au sein de ce champ de bataille bien foulé. C’est ce fil magnifiquement tissé, transformé en un thriller d’action divertissant, qui vaut la peine de s’y accrocher.

Jung_E arrive sur Netflix vendredi.