Juneteenth est un jour férié aux États-Unis, mais pas un jour de congé dans la plupart des États

La résistance de certains législateurs rappelle la tension qui a surgi des efforts pour faire de l’anniversaire du révérend Dr. Martin Luther King Jr. un jour férié payé dans tout le pays.

Le président Ronald Reagan a inscrit l’anniversaire du Dr King dans la loi fédérale en 1983, mais en 1990, le Montana, le New Hampshire et l’Arizona n’avaient toujours pas fait de cette journée un jour férié. En 1986, Bruce Babbitt, le gouverneur de l’Arizona et un démocrate, a décrété la fête, mais son successeur, le gouverneur Evan Mecham, un républicain, l’a rapidement annulée l’année suivante, car il a déclaré que le gouverneur n’avait pas le pouvoir de prendre une telle action.

En 1990, les Arizonans ont voté contre une mesure qui aurait fait de cette journée un jour férié payé, ce qui a conduit Stevie Wonder, les Doobie Brothers et Public Enemy à boycotter l’État en signe de protestation. La NFL a également privé la région de Phoenix de ses droits d’accueillir le Super Bowl de 1993.

En 1992, les électeurs de l’Arizona ont accepté à une écrasante majorité de transformer l’anniversaire du Dr King en jour férié.

La commémoration du 19 juin marque la fin légale de l’esclavage aux États-Unis, une réalisation âprement disputée de la guerre civile. L’annonce du général Granger en 1865 a mis en vigueur la proclamation d’émancipation, qui avait été publiée plus de deux ans plus tôt par le président Abraham Lincoln, le 1er janvier 1863.