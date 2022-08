Juneau et les responsables de la compagnie de croisière signent un accord

JUNEAU, Alaska (AP) – La ville de Juneau a signé un accord avec les principales compagnies de croisières qui visitent la capitale de l’Alaska, basé sur les recommandations d’un groupe de travail local sur le tourisme.

“C’était une sorte de sac à main de problèmes qui sont ressortis du groupe de travail que nous voulions mettre sur papier tôt, ou d’abord”, a déclaré la responsable du tourisme de la ville, Alexandra Pierce, à KTOO Public Media.

Les compagnies de croisières en vertu de l’accord s’engagent à garder les grands écrans extérieurs éteints pendant leur séjour au port, à fournir un préavis des horaires des navires et à soutenir l’utilisation de jusqu’à 10 millions de dollars en taxes sur les passagers des navires de croisière pour l’expansion proposée de la convention Centennial Hall centre.

Renée Limoge Reeve, vice-présidente des relations gouvernementales et communautaires de la Cruise Lines International Association Alaska, a déclaré qu’il n’y avait pas de mécanisme d’application. Mais elle a dit qu’il est important que les croisiéristes soient «de bons partenaires dans les communautés que nous visitons… afin que nous soyons les bienvenus. Parce que cela améliore l’expérience des visiteurs que nous amenons. Vous voulez être bien accueilli dans la communauté.

L’accord est un changement d’une relation parfois conflictuelle qui a culminé en 2016 avec l’association des croisières poursuivant la ville pour sa collecte et son utilisation des taxes sur les passagers de croisière. Une décision ultérieure dans cette affaire a conduit la ville et l’industrie à travailler ensemble sur la façon de dépenser ces frais.

“Et puis les gens se sont mis autour de la table et ont juste commencé à parler davantage”, a déclaré Reeve. «Je préférerais de loin avoir des conversations et parvenir à des solutions collaboratives de cette façon plutôt que par le biais d’un procès, d’un règlement ou d’une loi. Je préfère simplement avoir une conversation et m’assurer que nous suivons la volonté de la communauté.

Pierce a déclaré que cela pourrait être le premier de plusieurs accords de ce type à venir.

The Associated Press