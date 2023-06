June réagit à la sortie de Jessica – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WEtv

L’épisode du 2 juin de Mama June : Crise familiale débuté avec la seconde mi-temps Maman juindouche nuptiale. Biche Biche Shannon était encore surpris de voir Anna « Chickadee » Cardwell là depuis qu’elle et June ont été séparées pendant quelques années, mais Chickadee a déclaré qu’elle se sentait obligée d’y aller car aucune de ses autres sœurs n’a assisté à l’événement. De plus, elle a dit que June l’avait invitée, et comme ils n’avaient pas passé beaucoup de temps ensemble récemment, elle pensait que ce pourrait être un bon moyen de combler le fossé entre eux.

June a dit à Chickadee qu’elle voulait qu’elle fasse partie de son prochain mariage avec Justin Stroud. Elle pensait que si ses autres filles la voyaient réparer sa relation avec Chickadee, elles pourraient également accepter de faire partie du mariage.

Puis, alors que June ouvrait les cadeaux, un véhicule de police s’est arrêté avec ses sirènes allumées. June et Justin sont devenus nerveux, mais ce n’était que le shérif. Lui et sa femme étaient venus féliciter June et Justin pour leur prochain mariage – ils ont même accepté d’assister à la cérémonie.

De retour à la maison, Justin a dit à June qu’il était bouleversé par sa relation fracturée avec ses filles. Même si elle semblait confiante que les filles assisteraient à leur mariage, il voulait toujours qu’elle essaie d’arranger les choses à l’avance.

Entre-temps, Lauryn « Citrouille » Efird, Alana « Chérie Boo Boo » Thompson Biche Biche et Josh a pris Jessica Shannon et sa petite amie, Shyann McCant, à un drag show, où ils ont célébré le « coming out » de Jessica. Et depuis qu’Alana a été reconnue comme « Honey Boo Boo », tout le monde leur a demandé de prendre des photos. Ces photos se sont finalement retrouvées sur Instagram, ce qui a conduit June à découvrir que Jessica était gay.

June a dit qu’elle ne se souciait pas du fait que Jessica soit gay – en fait, elle le soupçonnait dès l’âge de 13 ans – elle était juste bouleversée d’avoir découvert que sa fille sortait en voyant les nouvelles sur Instagram. Cela a montré à June à quel point sa relation avec ses filles était vraiment fracturée, alors à la fin de l’épisode, elle leur a envoyé un long message texte, leur disant qu’elle voulait qu’ils l’accompagnent dans l’allée. Elle leur a également demandé si elles iraient faire du shopping avec elle afin qu’elles puissent avoir une « conversation assise » et « travailler sur » leurs différences.

Dans d’autres nouvelles, Alana et Jessica ont décidé de commencer à faire des rencontres avec des fans afin qu’elles puissent gagner de l’argent supplémentaire pour payer certaines des dépenses d’Alana, comme une nouvelle voiture et une perruque pour ses portraits seniors. Ils ne veulent tout simplement pas que June soit impliquée.

