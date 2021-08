June Daugherty, ancienne entraîneure de basket-ball féminin, décède à 64 ans

SPOKANE, Washington : June Daugherty, l’ancienne entraîneure de basket-ball féminin de Washington et de l’État de Washington qui a mené les Huskies à sept tournois de la NCAA, est décédée. Elle avait 64 ans.

L’État de Washington a déclaré que Daugherty était décédée lundi à son domicile de Boise, dans l’Idaho.

Un match de basket-ball dans le Nord-Ouest pendant près de trois décennies, Daugherty a été entraîneur-chef à Boise State (1989-96), Washington (1996-2007) et Washington State (2007-18). Elle avait un dossier de 443-441 et s’est rendue huit fois au tournoi de la NCAA.

En Daughertys 11 ans dans l’État de Washington, les Cougars ont obtenu 130-217 au total et 56-141 en championnat. Daugherty a mis fin à une série de 17 saisons de défaites consécutives avec une fiche de 17-17 en 2013-14 et a connu sa première saison gagnante un an plus tard, avec une fiche de 17-15.

Les Cougars sont allés aux séries éliminatoires à trois reprises sous Daugherty, se qualifiant pour la demi-finale du WNIT en 2016-17. Mais les Cougars n’ont pas atteint le tournoi NCAA sous Daugherty.

À Washington, elle a compilé un record de 191-139 en 11 saisons et est allée 113-85 en championnat, remportant neuf places en séries éliminatoires. Cela comprenait sept voyages au tournoi de la NCAA, avec une apparition en Elite Eight en 2000-01.

Daugherty a obtenu son premier poste d’entraîneur-chef en 1989 à Boise State, menant les Broncos à cinq saisons gagnantes, un record global de 122-75 et une apparition dans le tournoi NCAA.

La native de Columbus, Ohio, était entraîneure adjointe à Kent State (1983-85) et à Stanford (1985-89) après la fin de sa carrière de joueuse à Ohio State en 1978.

L’entraîneur du Temple de la renommée de Stanford, Tara VanDerveer, a déclaré qu’elle avait joué contre, entraîné et entraîné contre Daugherty.

Elle faisait partie de ma première équipe à Stanford. June était une « personne sociable » en tant qu’entraîneur, elle était une excellente recruteuse et une personne extrêmement positive, a déclaré VanDerveeer.

L’entraîneur de l’UCLA, Cori Close, a rappelé que Daugherty était gentil. Juste un très, très bon humain, dit-elle.

J’ai eu l’honneur d’être entraînée par June et d’entraîner à ses côtés pendant près de 20 ans, et même si elle était évidemment une entraîneure exceptionnelle qui a remporté de nombreux matchs, elle était surtout amusante, aimante et une leader et mentor visionnaire qui a fait d’innombrables joueurs et les pairs vivent mieux », a déclaré l’entraîneur de l’État de l’Arizona, Charli Turner Thorne.

L’entraîneur du sud de la Californie, Lindsay Gottlieb, a déclaré que Daugherty avait pris le temps d’encadrer de jeunes entraîneurs.

J’ai bénéficié du temps et des efforts qu’elle a consacrés à me donner des conseils, a déclaré Gottlieb. « Son influence sur la conférence Pac 12 a été vaste, et elle nous manquera beaucoup, beaucoup.

La conférence Pac-12 a déclaré: June Daugherty était une lumière brillante dans le Pac-12. Elle va beaucoup nous manquer. »

Daugherty laisse dans le deuil son mari, Mike, qui était son entraîneur-chef associé aux trois programmes qu’elle a dirigés, ainsi que leurs deux enfants et ses parents.

L’écrivaine sportive AP Janie McCauley a contribué à ce rapport.

