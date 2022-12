June Blair, actrice de “Les Aventures d’Ozzie et Harriet” et camarade de Playboy, est décédée à 90 ans

June Blair, une camarade de jeu de Playboy et actrice qui a incarné la femme de son vrai mari, David Nelson, dans “Les Aventures d’Ozzie et Harriet”, est décédée. Elle avait 90 ans.

La star et “maman bien-aimée” est décédée le 5 décembre chez elle à Sherman Oaks, en Californie, de causes naturelles, a déclaré dimanche sa belle-fille Susan Nelson à Fox News Digital.

“Elle était une maman, une grand-mère, une amie et une défenseure dévouée des animaux incroyables, prenant soin de toutes les créatures de Dieu de tout son cœur”, a déclaré Susan. “La famille remercie ses fans merveilleux et dévoués. Elle les chérissait.”

Blair était la Playmate du mois de Playboy en janvier 1957 avant de se voir offrir le rôle principal du film noir “Hell Bound” face à John Russell. Blair a joué Paula, une femme qui se retrouve au milieu d’un réseau criminel de Los Angeles après la Seconde Guerre mondiale.

En 1959, Blair est apparue dans “The Rabbit Trap”, où elle a joué Judy Colt, une secrétaire vulnérable dans une entreprise de construction. Le film mettait en vedette Ernest Borgnine et Don Rickles. Cette même année, elle a joué dans le film d’aventure “Island of Lost Women” mettant en vedette le futur majordome de “Batman” Alan Napier, ainsi que Venetia Stevenson, connue comme “la fille la plus photogénique du monde”, et Diane Jergens.

Blair venait de jouer un saloonkeeper dans la série “Two Faces West” lorsqu’elle s’est fiancée à David en 1961. Selon The Hollywood Reporter, le couple s’est marié cette année-là avec le jeune frère de David, Ricky Nelson, servant de témoin.

Le Hollywood Reporter a partagé que Blair est apparu dans deux épisodes de “Les Aventures d’Ozzie et Harriet” en 1960 en tant qu’autres personnages. Cependant, elle a été présentée sous le nom de Mme June Nelson dans le troisième épisode de la 10e saison de l’émission, intitulé “The Newlyweds Get Settled”, diffusé le 12 octobre 1961.

“Les aventures d’Ozzie et Harriet”, l’une des comédies familiales les plus anciennes de la télévision, est apparue pour la première fois sur le petit écran en 1952 après huit ans à la radio. La sitcom était centrée sur la famille Nelson, parfaitement propre, et elle brouillait la frontière entre la fiction et la réalité, Ozzie et Harriet étant les parents de David et Ricky à la fois à l’écran et à l’extérieur. Ricky a épousé l’actrice Kristin Harmon, la sœur de la star de “NCIS” Mark Harmon, en 1963. Elle a également rejoint la série cette année-là.

L’émission populaire s’est terminée en 1966.

Blair est restée dans la série, avec une année sabbatique pour s’occuper de son premier-né, tout au long de sa 14e et dernière saison, a révélé The Hollywood Reporter. Elle et David ont eu deux fils, Daniel Blair Nelson et James Eric Nelson, avant de divorcer en 1975. Blair ne s’est jamais remarié.

Margaret June Blair est née le 20 octobre 1932 à San Francisco, a déclaré Susan. Le Hollywood Reporter a noté que Blair avait été abandonnée par son père à 8 mois et par sa mère à 3 ans. Elle est devenue pupille de l’État de Californie et aurait grandi avec au moins huit familles.

Blair a poursuivi le mannequinat avant de faire ses débuts à l’écran en tant que chroniqueuse “Miss Lonelyhearts” dans “Our Miss Brooks” en 1956. La comédie, qui mettait en vedette Eve Arden, a conduit à un contrat avec la 20th Century Fox pour Blair. Elle a continué à apparaître dans des films comme “L’homme aux mille visages” (1957), “My Man Godfrey” (1957), “Top Secret Affair” (1957) et “This Could Be the Night” (1957). Blair a également fait sa marque à la télévision dans des émissions comme “Conflict” et Bachelor Father “en 1957.

Blair, une pin-up, a rapidement été recherchée par des hommes de premier plan. Elle aurait fréquenté des stars comme Bobby Darin, Dick Sargent et Lindsay Crosby, le fils du crooner Bing Crosby. À un moment donné, elle a été fiancée au musicien Nino Temple et a inspiré la chanson “Loonie ‘Bout Junie”.

Blair est apparue dans plusieurs films et émissions de télévision au cours des années 50, “Les Aventures d’Ozzie et Harriet” étant son dernier rôle crédité à l’écran. David a dit “oui” une fois de plus à Yvonne O’Connor Huston en 1975. Le couple a été marié pendant près de 36 ans avant que l’acteur ne décède en 2011 à 74 ans d’un cancer du côlon.

“J’ai toujours été une fille indépendante”, a déclaré Blair dans une interview en 1963. “J’avais peur que les Nelson essaient de m’absorber, pour ainsi dire, mais ils ne l’ont pas fait. De la façon dont ça se passe, ils sont là si j’ai besoin d’eux, et ils ne le sont pas quand je n’en ai pas besoin.”

Outre ses fils et sa belle-fille, Blair laisse dans le deuil sa petite-fille, Paige Margaret Nelson.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.