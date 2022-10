June aime le fromage – Shaw Local

Les mots arrivent vite à ma petite-fille June à 20 mois. Qui sait comment ça se passe ? Entendre le son d’un mot encore et encore, relier enfin un mot à une chose dans le monde, apprendre à bouger la bouche pour produire le son que vous entendez ? Je suis sûr qu’il y a des tonnes de recherches. Mais je préfère simplement écouter le discours de June.

Ce week-end, ses parents sont loin d’elle pour la première fois. Sa grand-mère et moi essayons de remplacer du mieux que nous pouvons. Je ne dirai pas que ça a été facile. Le matin où elle s’est réveillée pour trouver sa mère et son père partis a été difficile, mais nous avons tous survécu. J’ai essayé de la consoler avec de la nourriture, généralement une distraction, avec peu de succès au début. Elle a ignoré une récente visite, du beurre de cacahuète sur du pain grillé et ne voulait pas grand-chose à faire avec des œufs brouillés. Finalement, June a pris les choses en main.

“Fromage?” elle montrait le réfrigérateur.

Elle a dit le mot parfaitement, le mélange de consonnes au début, le son Z étiré à la fin, un grand double E au milieu.

“Fromage? Tu veux du fromage June ?

“Fromage.” dit-elle, non pas comme une question cette fois mais comme une affirmation. Une demande polie.

Alors que j’ouvrais le réfrigérateur, trouvais un bloc de Monterey Jack et sortis mon couteau de poche pour lui en donner une tranche, j’étais nouvellement reconnaissant pour le langage et la communication simple,

June a tendu la main vers le morceau de nourriture blanc que je lui ai offert et l’ai mis dans sa bouche.

Elle sourit largement. “Fromage.”

Elle le dit en mâchant, savourant la saveur liée à ce nouveau mot qu’elle maîtrisait. Un autre mot à son actif. June savait ce qu’était un fromage, son goût et, plus important encore, comment le demander.

C’était son premier sourire du matin. J’étais tellement soulagé.

“Ouais. Fromage.”

J’ai souri en retour car j’avais moi-même une tranche.

“Vouloir plus?”

June hocha la tête, toujours souriante.

“Fromage.”

Cela a duré encore et encore. June et moi avons mangé trop de fromage. Elle avait oublié que sa mère lui manquait, au moins pour une courte période, et j’étais content de la voir heureuse. Est-ce que je lui aurais donné tout ce qu’elle a demandé ? Probablement. Mais elle a simplement demandé du fromage.

Je l’ai convaincue d’ajouter des œufs réchauffés à son petit-déjeuner et la journée a bien commencé. Nous avons continué avec la lecture de livres jusqu’à ce que sa grand-mère arrive sur les lieux et me relève.

Les choses changent si vite. Maintenant, June nous apporte ses livres préférés, nous les tend, se retourne pour que nous puissions la soulever sur nos genoux et prête attention du début à la fin. Elle souligne les choses préférées sur les pages, parfois de petits détails. Une grenouille. Un papillon.

June anticipe et dit des mots. B is for Baby est un livre préféré, une simple liste de mots commençant par B. Sa page préférée ? B est pour BANANE ! J’ai bien peur que ce correctif sur la nourriture ne soit de famille.