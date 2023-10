Aamir Khan va bientôt lancer son fils, Junaïd Khan dans les films. Bien que quelques projets aient fait le buzz concernant le premier projet de Junaid, Junaid a pris du temps pour son lancement. Il a d’abord choisi la voie du théâtre et est maintenant prêt pour ses grands débuts à Bollywood. Et au milieu des discussions sur ses débuts, Junaid Khan a attiré l’attention pour sa nouvelle séance photo.

Junaid Khan laisse tout le monde impressionné avec son nouveau look

Aamir Khan et Reena Dutta ont deux enfants, un fils Junaid Khan et une fille Ira Khan. Même si les débuts d’acteur de Junaid font beaucoup parler d’elle, Ira semble plus intéressée par le cinéma que par le théâtre. En parlant de Junaid, l’enfant star a fait la une des journaux du divertissement pour sa nouvelle séance photo. Il a réalisé une séance photo avec Avi Gowarikar et son garçon, Junaid, qui a l’air très différent maintenant.

Sur la photo, nous voyons Junaid avec les cheveux poussés. On le voit portant une courte kurta lors de la séance photo. Junaid a gardé les boutons de sa courte kurta ouverts, affichant sa poitrine. L’acteur en devenir a aussi une barbe subtile. Et il a l’air très beau et pas le gars geek qu’il a l’air habituellement. Il a l’air méconnaissable.

Découvrez la séance photo de Junaid Khan ici :

Les internautes n’arrivent pas à croire à la transformation de Junaid Khan

Les internautes sont époustouflés par le nouveau look de Junaid Khan lors de sa dernière séance photo. Sa transformation est vraiment à couper le souffle. Les fans le trouvent très sexy et certains sont incapables de croire qu’il est le fils d’Aamir Khan. Ils deviennent tous dingues à cause de la séance photo de Junaid Khan. Découvrez leurs réactions ici :

Les débuts d’acteur de Junaid Khan

Si l’on en croit les informations, Aamir Khan va produire une histoire d’amour surnaturelle pour son fils, Junaid. Ce sera un film tranche de vie, selon Pinkvilla. Junaid jouera le rôle d’un homme qui tombe amoureux d’un esprit féminin. La femme est dans le coma. Sunil Pandey, qui est associé depuis longtemps à Aamir Khan Productions, s’est joint au premier projet de Junaid. Le tournage aurait commencé en octobre ou novembre de cette année au Japon. Il y a un autre film dont on parle beaucoup, c’est Maharaja. Selon les rapports, Junaid sera vu avec Jaideep Ahlawat, Shalini Pandey et Sharvari dans ce film.