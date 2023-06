Junaid et Dani de Towie s’envolent pour la Turquie pour un « voyage de chirurgie » de 8 000 £ avant la nouvelle série

TOWIE’S Junaid Ahmed et Dani Imbert se sont envolés pour la Turquie pour un « voyage chirurgical » de 8 000 £ avant la nouvelle série.

Junaid, 28 ans, et Dani, 25 ans, se sont envolés d’Essex ce matin pour obtenir des relookings de sourire assortis, avec seulement quelques semaines avant que le tournage de l’émission ITVBe ne se poursuive.

Junaid Ahmed / Instagram

Junaid Ahmed et Dani Imbert se sont envolés pour la Turquie pour un « voyage chirurgical » de 8 000 £[/caption] Dani Imbert / Instagram

Le Sun a été informé que les membres de la distribution avaient dépensé 4 000 £ chacun sur des placages éblouissants dans une clinique préférée des célébrités dans la ville portuaire de Bodrum.

Une source a déclaré: « Junaid et Dani parlent d’obtenir des placages depuis un moment et ont décidé que c’était le moment idéal pour franchir le pas.

«Ils ont choisi Comfort Zone Dental, qui a traité des personnes comme Danielle Lloyd, Amy Childs et Harry Derbidge dans le passé, et sont vraiment ravis de s’installer dans le fauteuil du dentiste.

« Ils seront de retour dans l’Essex et prêts à se retrouver coincés dans le drame avant que vous ne le sachiez, avec un ensemble de sourires étincelants chacun. »

Cela vient après que The Sun a révélé que Junaid et sa co-star Ella Rae Wise étaient impliqués dans une nouvelle querelle choc.

Alors que la production de la série 31 approche à grands pas, les anciens meilleurs amis se sont mystérieusement désabonnés sur Instagram.

Alors que Dani suit toujours le compte du coiffeur, The Sun a appris qu’elle était du côté de Junaid et qu’elle avait évité d’aimer et de commenter ses messages.

Une source a déclaré: « Ils reprennent le tournage dans quelques semaines, mais Junaid et Ella se sont déjà désabonnés sur Instagram.

« Lui et Dani ne lui parlent plus. Dani n’a récemment interagi avec aucun des messages d’Ella, vous l’avez peut-être remarqué.

« Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

Éclaboussure

On a dit au Sun qu’ils avaient dépensé 4 000 £ chacun sur des placages éblouissants[/caption]