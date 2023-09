Junaid de Towie révèle une lutte mentale secrète alors qu’il s’ouvre sur des menaces de mort

La star de TOWIE, Junaid Ahmed, avait révélé son problème secret de santé mentale alors qu’il était contraint de prendre des mesures drastiques.

Dans un nouvel audio obtenu exclusivement par The Sun, la star d’ITVBe révèle qu’il a fait l’objet de nombreuses menaces de mort de la part de trolls en ligne.

Junaid Ahmed a révélé les nombreux abus qu’il a subis après ses récentes apparitions dans Towie[/caption] ITV

La star a suscité la controverse après s’être engagée dans diverses disputes « passionnées » dans l’émission de longue date[/caption]

Junaid, 28 ans, a été englouti dans diverses disputes dans l’émission de téléréalité de longue date, notamment avec Harry Derbidge.

Cependant, dans une nouvelle interview sur le podcast Secure The Insecure, la star de télé-réalité a admis que le personnage que les téléspectateurs voient ne se reflète pas nécessairement dans sa vie personnelle.

Il a déclaré à l’animateur Johnny Seifert : « Au cours de la semaine dernière, j’ai reçu des menaces de mort comme s’il n’y avait pas de lendemain, et comme… Juste des abus et tout.

« Et ça a été dur, je suis une personne très heureuse et chanceuse, et j’ai un très grand cœur, et je suis juste très passionné par mes amitiés.

« Prenez juste une seconde pour réaliser que ce que vous regardez n’est qu’une très petite partie de moi, pas tout mon personnage.

« Vous voyez différentes parties de ma personnalité, mais vous me voyez à mon moment le plus vulnérable, quand je suis le plus en colère contre mes amis, je pense que j’ai dû un peu quitter les réseaux sociaux récemment, juste parce que c’est beaucoup, comme si c’était beaucoup.

La star a rejoint pour la première fois The Only Way Is Essex en 2022 pour le 29e opus de la franchise à succès.

Mais il admet désormais qu’il a été contraint de prendre des mesures drastiques pour se protéger après ses récentes apparitions.

« J’ai dû bloquer plus de 160 comptes en 24 heures, simplement à cause de la quantité d’abus qui m’ont été adressés », a-t-il admis.

«Je comprends que je m’expose sur la plateforme publique et je comprends que les gens vont avoir leurs opinions et qu’ils ont droit à leurs opinions. Je me suis mis dans une émission de télévision nationale.

La star a même affirmé qu’il avait demandé des conseils en santé mentale auprès du psychologue d’ITVBe.

«J’ai passé environ deux jours où je suis resté à l’intérieur toute la journée. Je ne pouvais pas supporter de sortir ou quoi que ce soit », a admis Junaid.

Il a ajouté : « Par exemple, j’ai aussi parlé au psychologue de TOWIE. Et je suis juste vraiment dépassé par tout cela. Et puis j’ai commencé à sortir il y a quelques jours.

Il a rejoint le casting de la série de téléréalité à succès pour la première fois en 2022.[/caption]