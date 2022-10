Junaid de Towie fond en larmes à cause de la querelle avec “Ice Queen” Amber Turner et révèle qu’elle l’a bloqué sur WhatsApp

Junaid Ahmed de TOWIE a pleuré Amber Turner quand elle a ouvert son cœur sur ses luttes avec son petit ami Dan Edgar.

Les stars de la télé-réalité étaient autrefois proches, mais leur amitié a éclaté lorsque Junaid a rejoint l’émission ITVbe.

Rex

TVI

Il a dit qu'il avait pleuré pour Amber quand elle avait ouvert son cœur à Dan Edgar

Et la querelle a divisé l’Essex, avec Dani Imbert, Junaid, Ella Rae Wise et Roman Hackett dans un coin et Amber, Courtney Green et Chloe Meadows dans l’autre.

Dimanche soir, les téléspectateurs ont vu Amber s’effondrer dans une rare manifestation d’émotion alors qu’elle admettait ne pas se sentir en sécurité dans sa relation avec Dan.

Et malgré leurs différences, Junaid a déclaré que cela l’avait écrasé de voir son ancien ami si bouleversé.

S’exprimant lors du lancement de la nouvelle gamme Peach Please de Soap and Glory à Londres, la star a partagé : « Puis-je être vraiment honnête ? J’ai regardé l’émission dimanche, toute la situation entre Dan et Amber, et je me suis tellement énervé pour elle.

“Honnêtement, j’ai commencé à pleurer en les regardant passer par là. Vous devez vous rappeler que j’ai été chez eux, j’ai été ami avec eux deux, nous avons passé les meilleurs moments de notre vie. Et ça m’a brisé le cœur de la voir bouleversée comme ça.

« Indépendamment de tout ce qui s’est passé entre elle et moi. J’ai un cœur et honnêtement, je n’aurais jamais…”

Juanid est alors devenu en larmes en parlant de leurs retombées, ajoutant: «Je l’appelle la reine des glaces.

«Je me suis assis là et j’avais envie de lui envoyer un message, mais elle m’a bloqué sur WhatsApp.





«Même si nous avons eu ses différences, elle aime Dan en morceaux. J’espère que tout ira pour elle.

“Je souhaite à Amber tout le succès, je veux qu’elle ait ses bébés, qu’elle soit heureuse.”

Amber a partagé ses craintes concernant sa relation et le fait que Dan, qui veut se concentrer sur la mise en place de ses entreprises, n’a pas encore proposé.

Elle a poursuivi en disant: “Ce n’est pas bien que d’autres personnes regardent votre relation et donnent leur avis et disent” Vous pouvez voir qu’il s’en fout. Il n’est pas si con’.

“J’ai juste l’impression qu’il est un peu complaisant… Je ne veux pas ne pas être avec lui mais dans le même sens, je ne suis pas content. J’ai juste l’impression que quelque chose doit changer.

