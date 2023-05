Junaid Ahmed de Towie fait allusion à une nouvelle querelle dans les coulisses avec sa co-star et promet une « confrontation »

La star de TOWIE, Junaid Ahmed, a révélé que sa querelle en cours avec ses co-stars est loin d’être terminée.

Junaid, 28 ans, a promis d’affronter les co-stars qui ne l’aiment pas dans la prochaine série.

Éclaboussure

Junaid Ahmed de Towie a promis d’affronter ses co-stars qui ne l’aiment pas[/caption] TVI

La star d’Essex s’est disputée avec son ancienne amie Amber Turner lors de la dernière série, suivie d’une brouille avec ses amis Saffron Lempriere, Dani Imbert et Ella Rae Wise.

Bien qu’il se soit réconcilié avec la plupart des acteurs, Junaid a admis qu’il était prêt à se retrouver face à face avec d’autres personnes qui ont bavardé dans son dos.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé: « Des drames avec les membres de la distribution? »

Junaid a répondu: « J’ai entendu dire que certains membres de la distribution ne m’aiment pas et ont dit quelques choses, je devrai simplement les confronter à la prochaine série et voir ce qu’ils me disent en face.

« Je vais jeter toute la saleté. »

Cela vient après qu’il ait qualifié l’une de ses co-stars d ‘ »opportuniste ».

La star de télé-réalité faisait référence à Jordan Brook, une autre star de Towie, qui sort avec Sophie Kasaei de Geordie Shore.

Partageant ses réflexions sur leur romance, Junaid a déclaré: « J’aime Sophie en morceaux, je la connais depuis des années et avec Jordan, eh bien, comme tout le monde dans la série le dit, c’est un opportuniste.

« Il est très, très intelligent et il sait ce qu’il fait et je ne pense pas que ce soit faux de la part de Sophie.

«Est-ce qu’il est faux de sa part, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. J’espère que non. »

Junaid a poursuivi: « J’espère que ce n’est pas faux et Jordan pour moi a toujours été adorable, mais pour moi, il a traversé différentes filles et les choses ne s’additionnent tout simplement pas.

« Alors qu’elle veut vraiment de l’amour et qu’elle le mérite aussi. «

Pendant ce temps, les téléspectateurs ont récemment vu une autre facette de Junaid dans l’émission, après avoir expliqué ce qu’il ressent vraiment dans les scènes brutes.

Au cours d’une scène émouvante, il a fondu en larmes et a déclaré: « J’ai l’impression que depuis si longtemps j’ai mis ce masque et fait comprendre aux gens que je suis heureux et que je suis confiant et que je ne le suis vraiment pas.

« Comme je ne le suis vraiment pas et j’en ai marre de dire comme tout le monde » oh Junaid va bien « ou » Junaid s’en remettra « .

« Ils disent ‘c’est une diva, c’est une reine, c’est ceci et cela’, et c’est comme moi, mais je suis aussi une personne émotionnelle. »

Getty