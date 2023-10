Un nouveau film religieux racontant la véritable histoire de Phil et Kay Robertson de Duck Dynasty a non seulement atterri dans le top cinq lors de son week-end d’ouverture, mais a également conduit certains cinéphiles à prendre la décision de vivre pour Jésus-Christ et de se faire baptiser. .

Le film « The Blind » est une histoire inédite sur la vie de Phil Robertson alors qu’il surmonte la honte de l’infidélité et de l’alcoolisme et trouve la rédemption par la foi en Christ.

« Je suis gêné par mon passé d’un côté, mais de l’autre, je n’ai pas honte parce que mes péchés pourris ont été achetés et payés par le sang », a déclaré Phil. Faithwire de CBN. « Si « Les Aveugles » amène une personne à connaître la puissance du sang de Jésus, cela en valait la peine. »

Et ce fut le cas le week-end d’ouverture.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

L’Université de Mount Olive (UMO) rapporte que 11 étudiants ont donné leur vie au Christ après avoir profité d’une projection spéciale la semaine dernière.

Et 30 autres personnes ont été baptisées et vénérées jusqu’à minuit sur le campus de l’école.

« Je suis sans voix à propos de ce qui s’est passé la nuit dernière. Je suis tellement excité ce matin que si vous me voyez sauter de joie sur le campus aujourd’hui, vous saurez pourquoi ! Je suis ici pour dire que Dieu prépare quelque chose à l’UMO, » a partagé Matt Sharp, pasteur du campus de l’UMO.

Robertson a célébré les baptêmes sur Instagram.

« Si quelque chose me fait pleurer, c’est bien ça. J’ai baptisé beaucoup de gens au nom de Jésus. Mais en 50 ans, la seule chose que je n’ai jamais vue, c’est des jeunes se faisant baptiser juste après avoir vu un film. » il a écrit.

« Seigneur Jésus, que cela se propage à l’échelle nationale lorsque les gens regarderont ‘The Blind’ ce week-end », a déclaré Robertson dans son message.

Bien que des millions de personnes en soient venues à aimer la dynastie familiale de Louisiane grâce à leur émission de téléréalité humoristique sur A&E, beaucoup ne savent pas que Miss Kay et Phil ont failli se séparer au cours de leurs premières années de mariage.

L’abus d’alcool et les épisodes d’infidélité de Phil ont causé une douleur intense à Miss Kay et à leurs fils Jase, Willie et Jep.

Elle a expliqué un jour comment les choses ont atteint leur paroxysme lors d’un dîner de Thanksgiving lorsque Phil s’est mis en colère et que les choses sont devenues physiques.

« Il a jeté tout le dîner par terre… parce que je lui reprochais de boire et de ne pas rentrer à la maison pour le dîner », a-t-elle déclaré. « Il est juste parti ivre. »

Miss Kay se souvient que Phil est devenu amer et enragé lorsqu’elle a été sauvée et a commencé à aller à l’église.

« Il a dit : ‘Je ne peux pas le supporter. Maintenant tu es un saint exalté ?' », se souvient-elle, notant qu’il a ajouté : « Vous gâchez ma vie. »

Elle a pris la décision de partir et ils ont vécu séparément pendant trois mois.

Mais ensuite, quelque chose a changé.

Phil s’est présenté sur son lieu de travail, désespéré de retrouver sa famille.

« Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre sans ma famille », lui a-t-il dit. « Vous me manquez tous. Je vais arrêter de boire. »

Peu de temps après, il a donné sa vie au Seigneur. C’est une décision qui a changé la trajectoire de la famille Robertson et maintenant, leur histoire émeut les gens jusqu’aux larmes et change des vies.

Même Aron von Andrian, l’acteur qui joue Phil, a admis avoir été ému aux larmes en lisant la scène de conversion.

Zach Dasher, l’un des producteurs du film et neveu de Phil Robertson, a raconté lundi l’expérience de von Andrian dans une dernière édition du podcast Unashamed.

:

« Il a dit : « Mec, quand je lisais ça hier soir dans ma chambre d’hôtel, toute cette histoire de mourir à soi-même et de naître de nouveau »… et en gros, il nous racontait l’Évangile… qui était dans cette scène particulière. Il a dit : « Mec, ça m’a touché. Je me suis retrouvé dans une flaque de larmes sur le sol de ma chambre d’hôtel, en train de pleurer », a-t-il partagé.

Dasher a ajouté qu’il était « époustouflé » par la réaction au film.

Le film a rapporté 5,1 millions de dollars le week-end d’ouverture dans seulement 1 715 salles.

« J’ai pleuré tout le week-end. … Il y a eu des actions tout simplement puissantes et puissantes de Dieu », a-t-il déclaré.

Vous pouvez acheter des billets pour le film ici.