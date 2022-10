Jump Season Opener en direct sur Sky Sports Racing: les cinq de Mick Fitzgerald à suivre à Chepstow vendredi et samedi | Nouvelles de la course

L’excitation pour les adeptes de National Hunt monte de quelques décibels ce week-end avec deux jours d’action de haut niveau lors de l’ouverture de la saison des sauts à Chepstow, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

Casquette en tissu

1.35 vendredi – Le professeur Caroline Tisdall soutient la chasse aux handicaps des vétérans héroïques Jumpers

Le jour de l’ouverture j’aime Casquette en tissu. Il est un ancien vainqueur du trophée Ladbrokes à Newbury, et il a très bien couru pour la première fois l’année dernière en terminant quatrième de Definite Plan à Cheltenham.

Il avait toutes les chances de se rendre et était juste un peu fatigué, mais il est sur une marque inférieure de 12 livres à son retour. Je pense qu’il va adorer le terrain et Jonjo (O’Neill) l’aura assez en forme pour ça. C’est une très belle course pour lui.

Scipion

2.10 Vendredi – Unibet Persian War Novices’ Hurdle

Dans le Persian War Novices’ Hurdle le même jour, cela vaut peut-être la peine de tenter sa chance avec Scipion. Il a gardé une bonne compagnie l’année dernière et il avait une bonne forme de point à point sur un bon terrain.

Tom Lacey le mettra en forme et il a gagné sur la piste sur deux milles et sept stades et demi, mais je ne suis pas sûr qu’il le veuille et pourrait être encore plus efficace au cours de ce voyage intermédiaire.

Aux prix actuels, il est définitivement un joueur. Il est légèrement couru et pourrait encore s’améliorer cette saison et il vaut la peine de tenter sa chance aux prix.

Tondeuse à thé

2.17 Samedi – Native River Handicap Chase

Dans la rivière Native, je tiens aux chances d’un autre détenu de Tom Lacey, Tondeuse à thé.

C’est un cheval intelligent et il a battu Fidelio Vallis dans la course-poursuite des novices Listed dans laquelle McFabulous court cette fois. Il avait de très bons rivaux derrière lui ce jour-là et cela semble en bonne forme.

Tea Clipper a remporté sa première sortie au cours des trois dernières saisons et regarde le Nap de la réunion.

McFabulous

2.52 Samedi – Listed Dunraven Windows Novices’ Chase

Ce n’est pas vraiment une course aux paris mais espérons que McFabulous peut semer les graines d’un avenir radieux par-dessus les obstacles lors de la poursuite des novices Listed (2.52) le deuxième jour.

Paul Nicholls a été patient avec ce cheval, et je pense que tout le monde attend avec impatience le jour où il partira à la chasse et c’est le jour.

Il a de toute évidence une très bonne forme d’obstacles, et il a besoin de ce type de chevaux pour performer afin qu’ils puissent un jour prendre leur place sur la scène de première année.

Image:

McFabulous gagne à Sandown dans le Select Hurdle sous Lorcan Williams





Impulsif

4.37 Samedi – Les sauteurs de Paul Ferguson suivront 4-YO Hurdle (handicap limité)

Dans l’obstacle des quatre ans, je ne regarde pas plus loin que le poids le plus élevé Impulsif.

Probablement sa meilleure course l’année dernière était dans le Listed Scottish Triumph Hurdle à Musselburgh sur un terrain décent lorsqu’il s’est éloigné pour gagner facilement et il adorera les conditions sous le pied.

Il a un poids maximum mais n’est noté que 129 et il n’y a pas la force en profondeur que vous obtenez normalement dans cette course.

