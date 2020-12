Des jumeaux de Noël! Kylie Jenner et fille Stormi Webster arboraient des looks assortis pour les vacances, profitant du temps mère-fille alors qu’eux et leur famille élargie célébraient tranquillement seuls au lieu d’une fête annuelle.

Vendredi, jour de Noël, Kylie, 23 ans, a posté sur elle Instagram page quelques photos d’elle et Stormi, 2 ans, arborant des tenues rouges scintillantes. le L’incroyable famille Kardashian star, qui a récemment teint ses cheveux bruns en rouge foncé, portait une robe à col haut à manches longues et des escarpins pointus assortis, tandis que sa fille portait une robe sans manches et des baskets blanches.

La veille de Noël, Kylie a partagé une photo d’elle-même portant la même robe et debout devant des buissons ornés de lumières de Noël, l’écriture, « Mme Claus. »

Plus tôt dans la nuit, sa sœur Kourtney Kardashian posté sur elle Instagram page une photo d’elle-même portant une mini-robe de Noël marron et rouge inspirée des fêtes et se tenant devant sa maison à côté d’une décoration de bonhomme de neige. Elle a écrit: « Juste la famille qui vient ce soir … vous souhaitant à tous une bonne et joyeuse veille de Noël. »