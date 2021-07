Jumeaux tenant beaucoup de cartes

Un vainqueur des World Series peut ne pas être couronné avant novembre. Mais pour les clubs cherchant à hisser le trophée du commissaire, il reste de précieuses minutes pour trouver les joueurs pour les y amener.

Vendredi, la date limite des échanges de la Ligue majeure de baseball est fixée à 16 h HE, et bien que le préambule de jeudi ait apporté plusieurs éclairs – notamment Max Scherzer et Trea Turner, adaptés pour Dodger blue – les dernières heures devraient apporter une rafale d’échanges. Bien sûr, la plupart d’entre eux seront mineurs – qui n’a pas besoin d’un lanceur de relève vétéran ? – mais une poignée d’icônes de franchises devraient également changer d’adresse.

Gardez-le verrouillé sur ce tracker pour toutes les dernières mises à jour au fur et à mesure que les rapports arrivent, jusqu’à 16 heures et probablement quelques minutes après aussi. Toutes les heures HE :

Javy Baez expédié aux Mets

Pour une équipe à 11 1/2 matchs de la première place, les Cubs de Chicago ont un impact énorme sur la course aux séries éliminatoires. Leur deuxième gros contrat en quelques minutes a envoyé l’arrêt-court Javy Baez aux Mets de New York, selon plusieurs rapports. Baez retrouvera son compatriote portoricain Francisco Lindor, qui, comme Baez, devait arriver sur le marché des agents libres cet hiver.

Au lieu de cela, Lindor a signé un accord de 341 millions de dollars après un échange avec New York. Maintenant, pendant deux mois, il jouera aux côtés de Baez une fois qu’il sera activé de la liste des blessés.

Baez peut bénéficier d’un changement de décor – il ne coupe que 0,248 / 0,292 / 0,484 avec Chicago, ses 22 circuits venant avec 130 retraits au bâton, un sommet en NL.

Craig Kimbrel change à Chicago

Si les White Sox ont un semblant de lancer en octobre, ils seront très difficiles à battre. Les Southsiders ont assuré cela lorsqu’ils ont acquis Craig Kimbrel des Cubs, envoyant le bras de relève le plus dominant sur le marché de Wrigleyville au 35e et Shields.

Le prix était élevé – le joueur de deuxième but Nick Madrigal et le releveur Codi Heuer blessés – mais l’avantage énorme : bonne chance après la cinquième manche contre les All-Stars Kimbrel et Liam Hendriks, avec les bras puissants Michael Kopech et Garrett Crochet et le droitier Ryan Tepera, acquis jeudi des Cubs.

Les brasseurs ajoutent Daniel Norris à l’enclos des releveurs

Milwaukee, avec trois partants exceptionnels et un arrêt plus proche de Josh Hader, a ajouté une profondeur polyvalente à son personnel en acquérant le gaucher Daniel Norris des Tigers de Detroit.

Norris a une MPM de 5,89 pour les Tigers mais un FIP de 3,78, et pourrait bénéficier d’un meilleur groupe défensif derrière lui à Milwaukee. Il est un agent libre après cette saison.

Detroit a reçu le droitier de classe A Reese Olson de Milwaukee.

Les Braves refont le champ extérieur avec Rosario, Duvall échange

Avec Ronald Acuña Jr. absent pour la saison avec une blessure au genou, mais les Braves à seulement quatre matchs de la première place dans l’Est de la NL, Atlanta a frappé pour une paire de corrections à court terme, en acquérant Eddie Rosario de Cleveland et son vieil ami Adam Duvall de Miami.

Les Braves ont distribué Pablo Sandoval à Cleveland et le receveur Alex Jackson à Miami pour Duvall, qui a frappé 16 circuits en 57 matchs pour Atlanta en 2020. Il en a touché 22 de plus pour les Marlins cette saison, mais avec une moyenne au bâton et une moyenne de la ligue de .229. 755 OPS.

Maintenant que Max Scherzer est en route pour les Dodgers, une équipe détient une quantité importante de cartes pour le reste de cette échéance – les Twins du Minnesota.

Ils en ont joué un dès le début, distribuant Jose Berríos aux Blue Jays de Toronto. pour deux prospects significatifs. Et avec Berríos hors du marché, les équipes peuvent se retrouver à se battre pour un prix de lanceur de milieu de gamme : Michael Pineda. L’ancien Yankee s’est remis d’une inflammation du coude et a constamment atteint un WHIP de 1,18 au cours de sa carrière. Plusieurs prétendants aux séries éliminatoires pourraient faire pire que de lui oindre leur partant n ° 2.