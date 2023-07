Jumeaux Boozer, Cooper Flagg brille à Peach Jam, mais AJ Dybantsa vole la vedette

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

En entrant dans le EYBL Peach Jam la semaine dernière à North Augusta, en Caroline du Sud, les discussions entourant deux espoirs de 2025 – Cooper Flagg et Cameron Boozer – ont submergé les discussions sur tout le reste dans les gymnases, et pour une bonne raison. Le consensus selon lequel la paire de lycéens en hausse pourrait être meilleur que n’importe qui dans la classe de 2024 est totalement valable et s’est manifesté tout au long de la semaine.

Cameron et son frère jumeau, Cayden, ont propulsé leur équipe Nightrydas Elite à un titre de moins de 16 ans avec une victoire sur Flagg et Maine United lors du match de championnat dimanche. Si vous ne les avez pas vus jouer, vous ratez quelque chose.

Les fils jumeaux de l’ancien Duke Carlos Boozer se complètent bien, et le cadre de 6 pieds 9 pouces et 215 livres de Cameron fait de lui un homme parmi les garçons du secondaire. Avec une moyenne de 15,4 points, 10,8 rebonds et 5,1 passes décisives par match, Cameron peut mettre le ballon au sol, faire les lectures correctes et est capable de renverser les tirs périphériques. Il mérite le classement n ° 1.

Cayden est légèrement éclipsé à cause du meilleur classement de son frère jumeau, mais il ne devrait pas l’être. Le talentueux meneur de jeu junior a marqué 23 points lors du match de championnat des moins de 16 ans, démontrant ses compétences offensives et clôturant le tournoi avec une moyenne de 6,7 passes décisives par match.

Flagg a réalisé une performance de tous les temps à Peach Jam, avec une moyenne de 25,4 points, 13 rebonds, 5,7 passes décisives et, le plus impressionnant, 6,8 blocs par match. Oui, il a eu plusieurs triples doubles avec des blocs comme troisième manche. Ses instincts défensifs sont hors de ce monde pour un lycéen, et l’attaquant 6-8 est incroyablement polyvalent. Il était superbe, et le regarder en personne était un régal. Pour ceux qui croient qu’il est la perspective d’école secondaire n ° 1 dans le pays en ce moment, je ne peux pas les blâmer. Merci à lui d’avoir mis le Maine sur la carte, car son équipe, Maine United, n’a jamais été à Peach Jam. Le seul joueur notable à sortir de l’État est l’attaquant des Miami Heat Duncan Robinson. En plus de cela, il n’y a pas une tonne d’histoire. Flagg est en train de changer cela, et c’est rafraîchissant à voir. Il peut vraiment tout faire et possède un QI exceptionnel et des qualités de leadership qui produisent des jeux gagnants.

Aussi formidables que soient les jumeaux Boozer et Flagg, la meilleure perspective globale à Peach Jam – à mon humble avis – venait en fait de la première division et était pas un lycéen en hausse, ou même un lycéen en hausse. Oui, un étudiant en deuxième année de lycée a présenté une capacité à multiples facettes sur le terrain la semaine dernière, menant l’EYBL avec 25,8 points par match. La façon dont il se comportait dans les interviews était impressionnante.

Le nom : Anicet Dybantsa Jr. Il passe par UN J.

À 6-7 et 187 livres, le corps et les compétences de Dybantsa pour son groupe d’âge sont hors du commun. Il déborde de potentiel avec sa longueur et sa compréhension du jeu. Dans son groupe d’âge, il y a beaucoup de joueurs qui ont un excellent athlétisme mais qui ont du mal à canaliser cela dans les compétences de basket-ball. Ce n’est pas le cas de Dybantsa. L’idée croissante est qu’il finira par se reclasser dans la classe de recrutement 2025, mais il va sans dire que l’idée qu’il participe à des matchs de moins de 15 ans est franchement comique puisqu’il dirigeait une équipe dans la division des moins de 17 ans.

La liste d’offres de Dybantsa comprend UConn, Alabama, Georgetown, Georgia Tech et Collège de Boston. Après la semaine dernière, cette liste pourrait tout aussi bien inclure n’importe quelle école du pays. Dybantsa peut glisser dans la voie et a la capacité de s’accrocher dans les airs lorsqu’il attaque la jante. Sa poignée est solide, ce qui lui donne la possibilité de s’arrêter en un rien de temps et de renverser des sauteurs de 15 pieds ou de créer pour ses coéquipiers.

Dybantsa a déclaré à FOX Sports que les joueurs qu’il regardait le plus en grandissant étaient Kawhi Leonard et Paul George.

« Mon objectif cette semaine a été de montrer à tout le monde que je suis un joueur à double sens et que je peux faire des choses des deux côtés du terrain », a déclaré Dybantsa. « Je ne veux pas seulement être bon dans quelques domaines, mais avoir des limites. Il s’agit d’être un joueur complet. »

Alors que des rumeurs ont circulé à propos de Dybantsa empruntant potentiellement la route que Scoot Henderson a empruntée à 17 ans et se rendant à Las Vegas pour jouer pour G League Ignite, l’espoir n ° 1 de la promotion 2026 a déclaré qu’il était toujours concentré sur le fait de se rendre à l’université. Il ne fait aucun doute qu’il sera une tête d’affiche, sinon l’acteur principal, à Peach Jam cette fois l’année prochaine.

L’autre scénario intéressant pour Dybantsa est qu’il est transféré à Prolific Prep à Napa, en Californie, pour faire équipe avec le prospect n ° 2 de la promotion 2026, Tyran Stokes, ainsi que le top 35 des espoirs Aiden Sherrell et d’autres. Stokes, un garde combo dynamique 6-7 avec des offres d’Auburn, de l’Alabama et de l’État de l’Arizona, entre autres, et Sherrell, qui propose des offres de l’État du Michigan, de l’État de l’Ohio et de l’Alabama, ont aidé à mener Vegas Elite au match de championnat Peach Jam dans le 17- sous division.

En ce qui concerne les talents du secondaire, j’hésite à les exagérer ou à les proclamer comme la prochaine superstar parce que nous ne voulons pas mettre la charrue avant les boeufs ou mettre trop de pression sur un prospect, mais voici le fait : Au match d’aujourd’hui, les gens aiment le joueur 6-7 qui peut gérer, marquer à un niveau élevé, défendre et se comporter avec beaucoup de sang-froid, ce que Dybantsa a montré toute la semaine à Augusta. Toutes les cases sont cochées pour qu’il soit quelqu’un dont, à tout le moins, nous parlons pour les années à venir.

Quant à certains autres plats à emporter Peach Jam …

Entraîneur Bron ? King James et Rajon Rondo sont restés sur la touche à Augusta.

Imaginez que vous ayez 15 ou 16 ans et que vous passiez par des exercices de lay-up et de tir d’avant-match tout en étant entraîné par LeBron James et Rajon Rondo.

C'était la scène à Peach Jam

L’équipe de 16 ans et moins, Strive for Greatness, qui comprend Bryce James, 16 ans, le frère cadet de Bronny, qui part pour l’USC pour la saison à venir.

Comme il se doit, le drame s’en est suivi devant une foule comble au centre d’activités du parc Riverview. Avec SFG en baisse à deux chiffres à mi-chemin de la seconde mi-temps, James a changé sa défense et a mis le piège en demi-terrain, provoquant la sécheresse de New Heights Lightning.

Cela a ouvert la porte à Brayden Burries, un des 20 meilleurs espoirs de la promotion 2025 avec des offres du Kansas et de Houston entre autres, pour prendre les choses en main. Le garde 6-4 s’est enflammé en seconde période, terminant avec 27 points et tirant 5 sur 6 sur 3 pour accompagner 13 rebonds dans une victoire de 67-66 en prolongation. Il a aussi prolongations forcées avec un bloc fantastique.

C’était assez fou de voir l’équipe de LeBron terminer le retour, mais il convient de noter: Bryce James est resté sans but dans le match et a eu du mal dans l’ensemble de la semaine, tirant à seulement 26% sur une plage de 3 points. À l’heure actuelle, le gardien de tir 6-4, qui est un junior montant du secondaire, serait probablement le meilleur dans un cadre universitaire moyen. Il sera intéressant de voir comment son recrutement évolue.

Duke engage Darren Harris propulse Team Takeover vers le troisième championnat EYBL Peach Jam

Harris est entré la semaine dernière au 66e rang du pays dans le classement de recrutement 247 Sports Composite dans la promotion 2024. Il ne sera pas là lors de la prochaine mise à jour de la liste.

Le natif de Virginie a marqué 28 points sur 10 sur 15 depuis le sol et est allé 5 sur 7 sur une plage de 3 points pour mener Team Takeover basé à DC devant Vegas Elite, 76-61.

Harris est un garde qui obtient le seau et qui marque le premier avec un pur sauteur et une capacité de passe qui l’a amené à être deuxième de l’équipe avec 20 passes décisives sur la semaine.

Harris n’était pas le seul espoir de 2024 à avoir mis en évidence le championnat de TTO. Adrian Autry devait être heureux, car Donnie Freeman, engagé à Syracuse, a récolté en moyenne 14,7 points par match et en a ajouté 13 dans le match de championnat.

L’attaquant de 6 pieds 9 pouces et 190 livres possède un ensemble de compétences polyvalentes avec une capacité à étirer le sol et est également un protecteur de jante capable. Les Orange en obtiennent un bon avec un moteur élevé.

Un recrutement intéressant à surveiller de Team Takeover sera 6-11 Patrick Ngongba, un espoir de 2024 qui a récolté en moyenne 10,2 points et 6,1 rebonds la semaine dernière et vient de recevoir une offre de John Calipari et du Kentucky lundi. Duke, UConn, Kansas, Kansas State et Butler ont également fait des offres au centre qualifié qui a tiré 74% du sol tout en frappant trois 3 la semaine dernière.

Quelques autres noms remarquables de la semaine :

2024 n ° 1 perspective globale Dylan Harper (Duke et Rutgers sont en compétition pour lui, mais le Kansas a également fait un effort)

2024 n ° 3 perspective globale Tre Johnson (Baylor, Kansas, Kentucky sont présumés être les premiers)

Liam McNeeley, espoir général n ° 8 en 2024 (les six meilleures écoles sont l’Alabama, l’Indiana, le Kansas, le Michigan, l’Oklahoma et le Texas).

2024 Baylor engage Rob Wright

2025 No. 8 espoir Meleek Thomas (offres de Duke, UConn, Alabama, Auburn, Géorgie)

Joson Sanon, n°16 en 2025 (offres d’Alabama, Georgetown, Georgia Tech, Iowa, Boston College)

Trey McKenney, espoir n ° 17 en 2025 (offres d’Alabama, Arizona State, DePaul, Florida State)

Jovani Ruff, n ° 29 en 2025 (fort intérêt de l’UCLA)

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter à @John_Fanta .

