Jumeau d’Earlville, son frère gagne le plus au festival Twins Day à Twinsburg, Ohio – Shaw Local

Jack Anderson d’Earlville et son frère jumeau John, de Las Vegas, Nevada, ont assisté au 47e festival annuel Twins Day à Twinsburg, Ohio, les 6 et 7 août.

Le festival est le plus grand rassemblement annuel de jumeaux et de multiples au monde, avec une moyenne de 2 000 paires de jumeaux participant chaque année depuis 1976.

Jack et John ont remporté la médaille d’or pour la plupart des hommes de 60 ans et plus pour la septième fois avec plusieurs deuxièmes places.

Chaque année, il y a un thème pour l’événement, et le thème de cette année était “Bienvenue dans la jungle”. Certains jumeaux portaient des costumes tels que des lions ou des tigres, des éléphants, des dinosaures et autres. Les jumeaux viennent de tout le pays ainsi que quelques-uns de l’étranger.