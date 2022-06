Jumbo Floating Restaurant : les autorités enquêtent sur les allégations de naufrage

Les propriétaires d’un restaurant flottant emblématique de Hong Kong qui a fait la une des journaux du monde entier après que des informations ont révélé qu’il avait coulé en mer, sont apparus jeudi pour revenir en arrière, il a affirmé qu’il était irrécupérable, insistant sur le fait que le navire “était toujours dans les eaux” près des îles Paracels, alors que les appels se multiplient pour une enquête complète sur l’incident.

Jumbo Kingdom – un restaurant de 260 pieds (80 mètres) sur trois étages inspiré d’un palais impérial chinois – a rencontré des “conditions défavorables” le week-end dernier alors qu’il était remorqué à travers la mer de Chine méridionale. “L’eau est rapidement entrée avant qu’elle ne commence à basculer”, ont d’abord déclaré ses propriétaires dans un communiqué lundi.

“La profondeur de l’eau sur les lieux est supérieure à 1 000 mètres [3,300 feet]ce qui rend extrêmement difficile la réalisation de travaux de sauvetage », lit-on dans le communiqué.

Mais jeudi, face à la pression des autorités pour divulguer les circonstances entourant l’apparente l’épave, le propriétaire du navire, Aberdeen Restaurant Enterprises Limited, a déclaré dans un communiqué que le navire et le remorqueur qui l’accompagnait se trouvaient toujours dans les eaux proches des îles Paracel (connues sous le nom d’îles Xisha en Chine).

La déclaration, fournie au gouvernement de Hong Kong, n’indiquait pas si le navire était toujours à flot ou s’il s’était séparé de son remorqueur.

Le changement apparent de messagerie fait suite à une demande du département maritime de Hong Kong demandant au groupe de restaurants de fournir un rapport écrit sur l’incident dans le cadre d’une enquête initiale.

Un porte-parole d’Aberdeen Restaurant Enterprises Limited a déclaré vendredi à CNN qu’il avait toujours utilisé le terme “chavirer” pour décrire l’incident et n’avait jamais affirmé que le navire avait coulé.

Lorsqu’on lui a demandé si cela contredisait les déclarations précédentes, le porte-parole a déclaré que l’entreprise était tenue “de signaler la profondeur des eaux où (l’incident) s’est produit”, et a refusé de répondre si cela signifiait que le navire était récupérable ou restait à flot.

ICÔNE HISTORIQUE

Autrefois le plus grand restaurant flottant du monde, Jumbo Kingdom a fermé ses portes indéfiniment en 2020, le double coup des manifestations à l’échelle de la ville et de la pandémie ayant contribué à des pertes de plus de 13 millions de dollars américains.

Principale attraction touristique de Hong Kong, le restaurant avait servi de toile de fond à de nombreux films, dont “Enter the Dragon” avec Bruce Lee, et “James Bond : The Man with the Golden Gun”. Il a également accueilli des personnalités en visite telles que la reine Elizabeth II, Jimmy Carter et Tom Cruise.

Plusieurs propositions avaient été avancées pour sauver le restaurant, mais son coût d’entretien élevé avait dissuadé les investisseurs potentiels, la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, excluant également un éventuel renflouement du gouvernement pour sauver l’attraction.

Le bateau a été remorqué loin de Hong Kong le 14 juin, après près d’un demi-siècle amarré dans les eaux sud-ouest de la ville.

Bien que les propriétaires aient initialement refusé d’indiquer son emplacement prévu, il a ensuite été révélé par le Département de la marine qu’il devait être transporté dans un chantier naval au Cambodge.

La nouvelle de son naufrage a suscité la consternation en ligne, de nombreux utilisateurs des médias sociaux de Hong Kong déplorant la fin inélégante de l’une des icônes historiques les plus reconnues de la ville.

Le législateur du tourisme, Perry Yiu Pak-leung, a déclaré que le naufrage de Jumbo Kingdom était une perte pour le patrimoine de la ville.

“Hong Kong devrait prendre cela comme une leçon. Le gouvernement, les défenseurs de l’environnement, les historiens et le secteur commercial devraient travailler ensemble pour protéger et faire bon usage de ces [historic] sites », a-t-il dit. « Nous avons calé trop longtemps.

APPELS À UNE ENQUÊTE

Les législateurs de Hong Kong demandent maintenant au gouvernement de lancer une enquête plus approfondie.

“Nous devons savoir si la compagnie de remorqueurs a été impliquée dans une faute professionnelle ou une erreur humaine en mer lorsqu’elle a remorqué le navire Jumbo Kingdom”, a déclaré Tik Chi-yuen, président du parti politique Third Side.

Stephen Li, professeur au Département de logistique et d’études maritimes de l’Université polytechnique de Hong Kong, a déclaré qu’il était “assez rare” qu’un navire coule simplement à cause du mauvais temps, ajoutant que le transport maritime est “très sûr de nos jours” compte tenu des progrès en matière de technologie de navigation.

Mais une enquête pourrait prendre des années, a déclaré Li, d’autant plus qu’elle s’est déroulée en dehors de la juridiction de la ville dans les eaux internationales.

Le ministère de la Marine a déclaré mercredi dans un communiqué que le propriétaire du navire avait engagé une agence pour inspecter le navire et s’assurer qu’il était en état de navigabilité avant d’être remorqué.

Il n’est pas clair si le navire était assuré, ce qui pourrait compliquer les opérations de sauvetage.

Andrew Brooker, directeur général de la société d’assurance maritime Latitude Brokers basée à Hong Kong, a déclaré qu’il était “incroyablement improbable” que le navire soit assuré en cas de perte ou de dommage.

“Le marché de l’assurance maritime n’aime pas [to carry the risk of] des barges de 50 ans remorquées sur 1 000 kilomètres de haute mer pendant la saison des typhons », a-t-il déclaré.

Brooker a ajouté que les propriétaires de Jumbo Kingdom n’auraient pas été légalement tenus d’assurer le navire en dehors des eaux de Hong Kong.