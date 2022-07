July Cup: Perfect Power cherche à poursuivre la charge du Groupe Un à Newmarket alors qu’il affronte à nouveau Flaming Rib | Nouvelles de la course

Perfect Power de Richard Fahey affronte les anciens pour la première fois lors de la Darley July Cup à Newmarket samedi.

Après avoir décroché les Norfolk Stakes, le Prix Morny et les Middle Park Stakes à deux ans, l’équipe de Musley Bank a orienté le fils d’Ardad vers les 2000 Guinées au printemps 2022.

Une inclinaison à la première Classique de l’été est devenue plus qu’un vœu pieux après Puissance parfaite a décroché les Greenham Stakes à Newbury lors de sa première sortie de la saison.

Cependant, il n’a pas réussi à voir le voyage de huit stades sur le Rowley Mile et un retour au sprint semblait l’option évidente pour ce poulain au voyage fluide.

Le retour à six stades a fonctionné l’oracle alors qu’il a décroché des victoires consécutives à Royal Ascot et Perfect Power a maintenant l’opportunité de se cimenter comme l’un des meilleurs sprinteurs du moment.

“Nous sommes ravis de notre garçon. Il est en grande forme et nous attendons la course avec impatience”, a déclaré Fahey. “Il est très, très fiable. Il aimera le terrain et nous recherchons un quatrième Groupe Un avec lui.

“Il est normalement tiré sur l’aile, donc c’est la première fois qu’ils nous donnent un tirage décent. Je pense qu’à Ascot, il en a été tiré un et je suis sûr qu’il en a été tiré un dans le Middle Park, donc au moins nous sommes attiré parmi eux maintenant. Nous sommes ravis de lui et nous ne l’échangerions pas.

Image:

Christophe Soumillon fera à nouveau le déplacement depuis la France pour la balade en Perfect Power





À une longueur et demie de Perfect Power dans la Coupe du Commonwealth se trouvait Hugo Palmer Côte flamboyante et cette course d’Ascot, en remportant une médaille d’argent, a suffi à convaincre le gestionnaire et les relations de Manor House Stables de débourser 36 000 £ pour compléter l’enfant de trois ans pour cet événement de six stades.

Palmer a déclaré: “Nous n’avons aucune raison de penser qu’il ne participera pas à une grande course, il est évidemment cinquième favori et les quatre chevaux devant lui sur le marché ont des raisons d’être là.

“Nous devons également battre notre vainqueur dans Perfect Power et les chevaux qui ont occupé les trois premières places du Platinum Jubilee. Nous ne pouvons que nous inquiéter pour notre cheval et j’ai vraiment hâte de le faire courir.

“Au début de la Coupe du Commonwealth, les gens disaient que les sprinteurs de trois ans avaient vraiment du mal à lutter contre leurs aînés.

“(Mais) j’étais l’assistant de Hughie Morrison lorsque nous avons remporté la course (Coupe de juillet) avec Sakhee’s Secret il y a toutes ces années, les enfants de trois ans ont un bon bilan dans la course et je suis sûr que ça ne fera que gagner mieux en raison du programme de sprint de trois ans; le Pavillon, le Sandy Lane et la Coupe du Commonwealth.

“Cela nourrit vraiment le talent du sprinteur de trois ans et je m’attends à ce que la tendance des trois ans se poursuive, le favori est également un enfant de trois ans.”

Image:

Flaming Rib et Ben Curtis gagnent à Chester pour l’entraîneur Hugo Palmer





D’autres de la Coupe du Commonwealth ont franchi le pas pour défier les chevaux plus âgés, notamment Aidan O’Brien Cadamostoqui était loin d’être disgracié lorsqu’il était quatrième du groupe 1 d’Ascot et tente de donner au maître de Ballydoyle sa sixième victoire dans la course, tandis que Jet du Crépusculequi a déçu lors de la réunion royale, a de nombreuses performances de haut niveau à son palmarès et pourrait rebondir.

Il y a une saveur internationale à la course fournie par Platinum Jubilee troisième Artoriusqui bat le pavillon de l’Australie, et Roi Hermèsqui cherche à donner au Japon une deuxième victoire après le triomphe d’Agnes World en 2000.

Le roi Hermès est formé par “l’homme au chapeau” Yoshito Yahagi, qui n’est pas étranger au succès sur la grande scène. Il a déclaré: “Mon idée de la distance idéale pour le cheval est de sept stades, mais puisque vous avez l’inclinaison, peut-être que les six stades seront bons pour le cheval. Après Dubaï, peut-être en avril, nous avons identifié la Coupe de juillet comme objectif.

“C’est vraiment difficile de le comparer à Agnès World car c’était un très bon sprinteur. Ce cheval est jeune et inexpérimenté, nous attendons donc avec impatience ce qui va se passer le jour de la Coupe de juillet.”

Artorius n’a pas pu se frayer un chemin vers l’avant lorsqu’il a été médaillé de bronze au Berkshire le mois dernier et s’il veut décrocher l’or ici, il devra inverser la forme avec la paire de Godolphin. Couronne navale et Force créativequi occupaient respectivement les deux premières marches du podium à cette occasion.

Le duo de Charlie Appleby vaut à nouveau sa place à la tête des paris, tandis que d’autres du dernier jour d’Ascot à s’opposer incluent Romance heureuse (septième), Sans alcool (neuvième), Double ou bulle (11ème) et Emaraaty Ana (15ème).

Sans alcool sprintait pour la première fois depuis sa victoire aux Cheveley Park Stakes à l’âge de deux ans et Andrew Balding tient à nouveau à lancer les dés avant de tenter de défendre sa couronne des Sussex Stakes plus tard ce mois-ci.

Il a déclaré: “Il n’y a pas de secret, elle est un meilleur cheval avec une coupe dans le sol, mais elle va vraiment bien en ce moment et nous tenons à l’utiliser comme un tremplin pour retourner à Goodwood pour les Sussex Stakes et le reste de l’année. Elle est en grande forme, alors j’espère qu’elle courra bien.”

raider irlandais Proposition romantique et Michael Dods Verge noire complète le line-up de 14 personnes.