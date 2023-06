Mardi, Jully Black chantera sa version modifiée de l’hymne national lors de la cérémonie inaugurale de remise des diplômes de la première cohorte d’étudiants en droit de l’Université métropolitaine de Toronto.

Et avec le nouvel hymne vient un message – soyez ferme dans la défense du changement et en vous-même, a-t-elle déclaré.

« C’est incroyable de ne plus se sentir invisible et d’être accueillie dans un espace et invitée à contribuer à quelque chose d’aussi beau », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue avec CBC Toronto.

Le changement de Black à l’hymne a été entendu pour la première fois en février lors du match des étoiles de la NBA. La chanteuse canadienne de R&B et lauréate d’un prix Juno a changé la première ligne de l’hymne de « notre maison et notre terre natale » à « notre maison sur la terre natale » pour reconnaître le vol des terres autochtones par le pays, a-t-elle déclaré.

L’école a déclaré avoir demandé à Black de se produire pour refléter les valeurs fondamentales du programme de droit, qui sont un engagement envers la diversité, l’inclusion et la réconciliation après son changement de nom de l’Université Ryerson à l’Université métropolitaine de Toronto.

Le nom a changé au printemps dernier, car les professeurs et les étudiants s’inquiétaient depuis des années que son homonyme provienne d’Egerton Ryerson, considéré comme l’architecte du système des pensionnats.

La mémoire de la mère de Black a inspiré le changement d’hymne

Quand Black décidait si elle devait changer le seul mot dans Ô Canada – elle a dit qu’elle avait entendu la voix de sa mère.

« Fais preuve de sagesse, Jully », entendit-elle dire sa mère. Bien que sa mère soit décédée en 2017, Black a travaillé pour suivre ses enseignements.

Sa mère a émigré au Canada de la Jamaïque en 1968 pour se construire une nouvelle vie, et elle avait confiance en ses convictions. Black se souvient que sa mère a quitté une église parce que les membres jugeaient Black pour ses tatouages.

REGARDER: Jully Black explique pourquoi elle a changé l’hymne

Pourquoi l’interprétation du Ô Canada par Jully Black a été soigneusement préméditée La chanteuse de R&B Jully Black a suscité un débat lorsqu’elle a échangé un seul mot en interprétant l’hymne national lors du NBA All-Star Game 2023. Dans cette conversation avec David Common de la CBC, elle parle de l’importance de demander la permission avant de faire un geste audacieux et révèle pourquoi elle est si déterminée à continuer à se battre pour les droits des Autochtones.

Elle savait que sa mère ne reculerait pas devant ce qu’elle croyait être juste. Et pour Black, cela comprenait le changement de l’hymne.

« Donc, pour moi, exercer n’importe quelle sorte de peur n’avait aucun sens. Ma mère dirait: » Qu’est-ce que tu fais? « », A déclaré Black.

La cérémonie marquera les premiers diplômés de la Lincoln Alexander School of Law de l’université qui a été lancée à l’automne 2020.

Les engagements de l’école envers la diversité et l’inclusion, et l’évocation de l’homonyme d’Alexandre sont ce qui l’a encouragée à se produire lors de la cérémonie, a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

« En tant que femme noire, née au Canada, pour moi [the ceremony] affiche ‘OK, voici à quoi ressemble le Canada. Ça ne pourrait pas ressembler à ça », a-t-elle dit.

La santé mentale est une priorité à l’école, selon un major de promotion

Safia Thompson, la première major de la faculté de droit, a déclaré qu’elle était ravie de parler sur la même scène que Black se produira mardi.

« Je suis ravie de voir une femme de couleur utiliser l’art pour envoyer un message aussi important et puissant », a déclaré Thompson.

S’adressant à des pairs d’autres facultés de droit, Thompson a déclaré qu’ils n’avaient pas la chance d’avoir des discussions sur la diversité, la santé mentale et le genre comme ils le sont à TMU. Bien que les discussions soient parfois difficiles, les étudiants et le personnel n’ont pas peur d’aborder ces sujets, a-t-elle expliqué.

« Pour nous, c’est vraiment là que la magie opère, c’est là que nous pouvons en apprendre davantage sur la loi et comment nous pouvons servir la communauté diversifiée lorsque nous allons dans le monde », a-t-elle déclaré.

Donna Young, la doyenne fondatrice de l’école, a déclaré que la faculté de droit a intégré les lois autochtones dans son enseignement, ce qui est toujours en cours.

Le groupe de travail permanent Strong, un groupe mandaté pour consulter les professeurs et les étudiants de TMU et trouver une voie à suivre pour confronter l’héritage de Ryerson à l’école, a recommandé que ces enseignements soient intégrés au programme.

TMU doit écouter les professeurs autochtones

Eva Jewell, professeure adjointe de sociologie à TMU et directrice de recherche du Yellowhead Institute, un centre d’éducation dirigé par des Autochtones, a déclaré qu’elle était une grande fan de Black et que c’était excitant de la voir jouer à l’école.

Bien que TMU ait fait des «efforts assez importants» pour s’engager en faveur de la réconciliation, il doit faire plus d’efforts pour fournir des ressources aux professeurs autochtones et être plus intentionnel dans son intégration de l’histoire et des enseignements autochtones à travers de multiples programmes, a déclaré Jewell.

Par exemple, l’Institut Yellowhead n’a pas de domicile permanent à l’école, a-t-elle déclaré.

De plus, il y a eu un recul sur les programmes obligatoires et l’école doit faire face à ce genre de défis de front, a-t-elle déclaré.

« Il faut être attentif à cette tension que nous vivons dans les universités », a-t-elle déclaré. Des consultations sont également parfois effectuées, puis les perspectives autochtones sont toujours ignorées, a-t-elle déclaré.

Les prochaines étapes pour l’école comprennent « des ressources adéquates, un soutien, en particulier dans les postes administratifs supérieurs, et l’écoute des experts, qui sont des professeurs autochtones », a-t-elle déclaré.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.