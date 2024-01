Julius Randle des Knicks se luxe l’épaule droite contre Heat et subira une IRM samedi : Source

Julius Randle a une luxation de l’épaule droite, a confirmé une source de la ligue à L’Athlétisme. ESPN a été le premier à annoncer le diagnostic.

Le double All-Star s’est blessé à la fin du quatrième quart-temps d’une victoire 125-109 contre le Miami Heat. Alors que les Knicks de New York étaient proches de la victoire, Randle s’est rendu au panier, où la recrue de Miami, Jaime Jaquez Jr., l’a rencontré. Jaquez a essayé de prendre les devants. Randle a tenté de sauter par-dessus lui, ce qui a fait tomber le puissant attaquant au sol. Il a commis une faute de blocage mais a atterri sur son épaule droite, qui est sortie de sa place.

Randle est rapidement parti vers les vestiaires, n’a pas tiré les lancers francs et n’est pas revenu sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé après le match s’il était préoccupé par la blessure, l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau, a répondu par un mot : « Très ». Randle doit subir une IRM samedi soir. Les Knicks joueront ensuite lundi aux Charlotte Hornets. Il n’y a toujours pas de mot sur le calendrier de retour de Randle.

“C’est un gars qui joue à travers les choses, et c’est ce que vous aimez chez lui”, a déclaré Thibodeau. « C’est un guerrier. Et donc, chaque fois que quelqu’un revient, vous savez que c’est quelque chose. Je ne veux pas spéculer tant que nous n’avons pas l’information.

La scène était choquante.

Randle est connu avant tout pour sa disponibilité. Il a disputé les 46 matchs des Knicks jusqu’à présent cette saison et a disputé les 77 premiers matchs de 2022-23 avant de rater les cinq derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville qui a finalement conduit à une opération chirurgicale hors saison.

Il est célèbre pour jouer malgré les bosses et les contusions.

«C’est la meilleure partie de lui», a déclaré Thibodeau. “Il a une très grande tolérance à la douleur.”

Mais samedi, après avoir touché le pont, il s’est relevé, l’épaule déplacée, et s’est dirigé immédiatement vers les vestiaires, un événement rare. Son coéquipier, Jalen Brunson, a déclaré que regarder Randle tomber puis boiter jusqu’au tunnel lui avait donné « une réaction ‘oh, s—’ ».

Jusqu’à 4:27 de la fin du match de samedi, lorsque Randle s’est blessé, il semblait que rien ne pouvait aller mal pour les Knicks.

Ils venaient de démolir les champions en titre des Denver Nuggets 122-84 jeudi et enchaînaient l’éviscération avec un quatrième quart-temps rugissant pour porter à 17 leur avance de trois points sur le Heat. Après la victoire contre Miami, les Knicks ont désormais 12- 2 depuis l’échange pour OG Anunoby.

Les Knicks – qui ont une fiche de 29-17 cette saison, bons pour la quatrième place de la Conférence Est – ont joué, et Randle a été au milieu de tout cela.

ALLER PLUS LOIN Katz : Les Knicks ne sont pas une équipe parfaite, mais ils ne devraient pas réparer quelque chose qui n’est pas cassé

Il est candidat, voire favori, pour disputer son troisième All-Star Game en quatre ans, avec une moyenne de 24,0 points, 9,2 rebonds et 5,0 passes décisives. Et il a souvent réussi grâce à des jeux comme celui sur lequel il s’est blessé, lorsqu’il se bat contre la foule sur le chemin du panier, force les fautes et utilise sa force pour finir autour du cerceau.

Après le match, les Knicks n’ont adressé aucune accusation de mauvaises intentions au Heat. En fait, New York a qualifié la tentative de charge de Jaquez de simple jeu de basket-ball.

« Le fait est que les deux équipes jouent fort », a déclaré Thibodeau. « Il va donc y avoir beaucoup de jeux difficiles comme celui-là. Tu ne veux pas le voir. Je ne veux voir personne se blesser dans notre équipe ou dans son équipe. Mais cela fait partie du jeu. La seule façon de garantir que quelqu’un ne sera pas blessé est de ne jamais jouer.

Et maintenant, les Knicks attendent plus d’informations sur l’avenir de Randle.

“Vous ne voulez voir cela de la part de personne, surtout (avec) la façon dont il joue”, a déclaré Brunson. “Il compte beaucoup pour nous.”

(Photo : Mitchell Leff/Getty Images)