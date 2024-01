Julius Randle des Knicks devrait manquer quelques semaines en raison d’une luxation de l’épaule: sources

L’attaquant des New York Knicks Julius Randle devrait manquer au moins quelques semaines en raison d’une luxation de l’épaule, ont indiqué lundi des sources de la ligue.

La nouvelle intervient après que Randle s’est blessé lors de la victoire de samedi contre le Miami Heat. Il a subi une IRM ce week-end et attend plusieurs avis sur son épaule. Pour l’instant, les Knicks sont optimistes et pensent qu’il n’aura pas besoin d’une opération chirurgicale de fin de saison, selon des sources de la ligue.

L’optimisme est un regain pour les Knicks, qui ont roulé depuis l’acquisition d’OG Anunoby des Raptors de Toronto il y a un mois. New York a une fiche de 12-2 avec Anunoby dans la formation de départ, une séquence qui comprend des victoires convaincantes contre des équipes de premier ordre, telles que les Timberwolves du Minnesota, les Denver Nuggets et les 76ers de Philadelphie. Pendant ce temps, Randle a joué au niveau All-Star au cours de cette période.

“Cela nous met de bonne humeur, qu’il ne sera pas absent trop longtemps”, a déclaré lundi l’ailier des Knicks Josh Hart après la fusillade de l’équipe à Charlotte, en Caroline du Nord. “Nous devons donc juste nous assurer que nous restons un peu à flot pendant cette période. Je pense que nous avons les éléments pour y parvenir. Nous devons donc nous concentrer là-dessus et j’espère qu’il se rétablira bientôt.

Le calendrier à venir est favorable aux Knicks, qui ont une fiche de 29-17 cette saison, quatrièmes de la Conférence Est.

Ils affrontent les malheureux Hornets (10-34) lundi soir. Après cela, ils organisent six matchs consécutifs à domicile. Huit jours de congé pendant la pause All-Star offrent également à Randle plus de temps pour se reposer.

L’équipe n’a pas encore dit qui débutera à la place de Randle, bien que Hart devrait être le favori pour le faire avec Anunoby glissant vers l’attaquant puissant. Si la rééducation de Randle ne se déroule pas aussi bien que le prévoient les Knicks, ils ont le temps de modifier la liste. La date limite des échanges est le 8 février.

New York est sans doute devenue l’équipe la plus physique de la NBA, battant tous ceux qui entrent au Madison Square Garden ces jours-ci. Randle, une force brute du côté offensif et sur le verre, fait partie intégrante de cette identité. Il a plaidé pour sa troisième participation au All-Star en quatre saisons, avec une moyenne de 24,0 points, 9,2 rebonds et 5,0 passes décisives.

Que Hart commence ou que quelqu’un d’autre le fasse, personne ne peut reproduire la production de Randle.

“Je pense que ce sera un (effort) collectif”, a déclaré Hart. “À moins que d’ici le moment du match, je puisse prendre 45 livres principalement de muscle.”

Le gardien de tir partant des Knicks, Donte DiVincenzo, fait écho à un sentiment similaire à celui de Hart – sans la taille.

“C’est un grand mec”, a déclaré DiVincenzo. « La plupart du temps, il est du côté des faibles, récoltant ces rebonds. Il va falloir deux ou trois gars pour faire sortir les gros mecs des planches. Les gardes – Jalen (Brunson) et moi-même, Quentin (Grimes) – nous allons devoir y arriver par avion. Josh est un bon rebondeur. OG. Ils vont avoir des corps plus gros sur eux. C’est donc à nous de voler là-bas et de les aider, mais aussi d’y aller et de récupérer la planche.

Randle s’est blessé à la fin du quatrième quart-temps de la victoire 125-109 contre le Heat. Il s’est dirigé vers le panier et a tenté de sauter par-dessus la recrue du Heat Jaime Jaquez Jr., qui a tenté de prendre les devants. Randle, qui a commis la faute de blocage, est tombé et a atterri sur son épaule droite, qui est sortie de sa place.

Le joueur de 29 ans s’est rapidement dirigé vers les vestiaires, n’a pas tiré les lancers francs et n’est pas revenu sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par la blessure, l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau, a répondu par un mot : « Très ».

“C’est un gars qui joue à travers les choses, et c’est ce que vous aimez chez lui”, a déclaré Thibodeau. « C’est un guerrier. Et donc, chaque fois que quelqu’un revient, vous savez que c’est quelque chose. Je ne veux pas spéculer tant que nous n’avons pas l’information.

