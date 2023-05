Julius Randle après la défaite des Knicks : « Peut-être qu’ils le veulent plus » | LE SALON DU CARTON

Détails de la vidéo

Craig Carton est DÉGUSTÉ contre Julius Randle et les New York Knicks après avoir perdu le match 4 contre le Miami Heat lundi soir. Randle s’est adressé à la presse après la défaite, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi les Knicks n’avaient pas pu le faire, sa réponse a été « Peut-être qu’ils le veulent plus… » Tim Hardaway Sr. rejoint Craig pour compatir à la perte et décider si les Knicks ont assez de cœur pour se sortir de ce déficit.



IL Y A 22 MINUTES・l’émission cartonnée・3:02