Julius, la courge de 500 livres cultivée par un couple de Vancouver, participe à la pesée des citrouilles géantes de cette année

Chaque automne, les agriculteurs de toute la province chargent leurs plus grosses citrouilles à l’arrière de camions et les conduisent à Langley, en Colombie-Britannique, à environ 47 kilomètres au sud-est de Vancouver, pour y être pesées.

Certaines des courges les plus énormes pèsent plus de 1 900 livres et rapportent aux producteurs 1 000 $ de prix en argent.

Ce 7 octobre, Michael et Joanna Polay du quartier Dunbar de Vancouver feront le même voyage pour leurs débuts à la pesée annuelle des citrouilles géantes avec leur énorme citrouille de 500 livres nommée Julius.

« Julius a commencé avec la taille d’une bille et maintenant il pèse 500 livres », a déclaré Michael.

La gourde géante est devenue le sujet de conversation de Dunbar, faisant tourner la tête de tous ceux qui passent devant la cour des Polay.

Les voisins viennent voir Julius et même des inconnus s’approchent de leur porte avec des regards interrogateurs, a déclaré Joanna.

« C’est devenu une très belle chose sociale », a-t-elle déclaré.

Alors que le duo mari et femme cultive des citrouilles de taille normale depuis une décennie, en particulier pour leurs deux enfants pour Halloween, ils n’avaient jamais vraiment essayé de cultiver quelque chose d’aussi gros que Julius.

« C’est en fait un travail à temps plein », a déclaré Michael. « Nous sommes sur le terrain tous les jours pour nous assurer qu’il [the pumpkin] est bien arrosé et nourri.

Les enfants des Polay, Logan, huit ans, et Ellie, dix ans, posent avec Julius. (Michael Polay)

L’événement à Krause Berry Farms, organisé par Giant Pumpkins British Columbia, en est maintenant à sa 10e année, selon un membre de l’équipe organisatrice.

« C’est une magnifique compétition et chaque année on voit une variété de citrouilles géantes, de courges, de pastèques, de tomates et toutes sortes de légumes », a déclaré Jeff Pelletier.

Le cultivateur passionné a remporté le prestigieux prix de la « plus jolie citrouille » l’année dernière.

Les graines d’une citrouille de 1 167 livres cultivée par Jeff Pelletier, mentor de Michael Polay et l’un des organisateurs de la pesée des citrouilles géantes, ont été utilisées pour faire pousser Julius. (Michael Polay)

« Je les cultive tous de manière biologique », a déclaré Pelletier.

Il dit qu’il aime également aider les producteurs débutants comme Michael et leur offrir des graines de ses citrouilles primées.

« J’ai donné les graines de ma citrouille de 1 167 livres à Michael Polay pour qu’il les cultive. »

Michael Polay dit considérer Pelletier comme son mentor.

« Les gènes de Julius sont forts », a-t-il déclaré. « Jeff a été formidable, me donnant des conseils pour garder les vignes en bonne santé et tout. »

Idéal pour grandir, pas pour manger

La pratique du don est courante chez les producteurs de citrouilles géantes de la Colombie-Britannique, selon Pelletier.

Le vainqueur des deux dernières éditions de la pesée, Dave Chan, est également connu pour partager les graines de ses courges gargantuesques.

Chan détient le record de la plus grosse citrouille jamais cultivée en Colombie-Britannique, avec sa gourde de 1 911 livres qui a fait pencher la balance lors de la pesée de 2021.

« Cultiver des citrouilles est un travail d’amour », a déclaré Chan.

Jeff Pelletier est photographié avec sa citrouille géante, Muriel. Il affirme que le partage de graines de citrouille est une pratique courante dans la communauté des producteurs de citrouilles de la Colombie-Britannique. (Doug Kerr/CBC)

Cependant, Chan affirme qu’il n’a jamais mangé la gourde de son travail.

« Je n’ai jamais aimé les citrouilles et je ne mangerais jamais de citrouilles géantes. Elles n’ont pas très bon goût », a-t-il déclaré.

Peu de gens dans la communauté des producteurs de citrouilles géantes aiment manger ce qu’ils ont cultivé.

Pettelier dit qu’il fait généralement appel à des sculpteurs professionnels pour couper les citrouilles et les distribue ensuite aux élevages porcins.

« Rien de tout cela n’est gaspillé », a déclaré Pettelier.

Un carrosse de Cendrillon ?

Les Polay disent qu’ils sculpteront probablement Julius pour Halloween après la pesée.

« Nous envisageons également d’en faire un carrosse de Cendrillon, mais nous n’avons pas encore décidé », a déclaré Michael.

Certains Julius se rendront également chez leurs voisins Dunbar.

« Il y a un couple de personnes âgées vivant à quelques pâtés de maisons de chez nous qui récupère nos citrouilles et prépare des muffins et du pain à la citrouille. »

La citrouille Papa Bear de David Chan a été officiellement pesée à 1 911 livres lors de la pesée des citrouilles en octobre 2021, établissant un nouveau record pour la plus grosse citrouille cultivée dans la province, selon Giant Pumpkins British Columbia. (Ben Nelms/CBC)

L’année prochaine, les Polay disent qu’ils cherchent à récolter mille livres.

« Ce sera énorme et pourrait déborder sur la cour du voisin », a déclaré Michael, « et je pense que nous grandirons juste en haut du boulevard jusqu’à ce que nous arrivions à la rue. »